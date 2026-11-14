Soledad completa 11 días de búsqueda de la niña Zoé Soto

Once días después de que la pequeña Zoé Soto fuera arrastrada por la corriente del arroyo El Salao’, en Soledad, las autoridades mantienen activo el operativo para dar con su paradero. La menor desapareció durante la emergencia en la que también fueron arrastrados otra niña y un adulto mayor. La primera fue rescatada con vida, mientras que el hombre fue encontrado sin vida el mismo día de los hechos.

Refuerzan operativo con maquinaria y apoyo aéreo

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad, Alexis Rodríguez, confirmó que durante esta undécima jornada se mantienen varios frentes de trabajo, con la incorporación de nuevas entidades.

“Ya estamos en el día 11 y no paramos. Hoy se nos suma la Secretaría de Salud para brindar apoyo a los familiares tras este hecho tan lamentable”, manifestó el funcionario.

En las labores participan la Policía de Rescate, el Cuerpo de Bomberos de Soledad y la Fuerza Aérea, que brinda apoyo con operaciones aéreas para intentar ubicar a la menor.

Asimismo, se utiliza maquinaria amarilla para intervenir puntos estratégicos del arroyo, especialmente en el sector de Villa Katanga. También cuentan con una motobomba del Batallón de Prevención de Desastres para facilitar las intervenciones en zonas de difícil acceso.

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Acompañamiento a la familia

Las jornadas de búsqueda también se han extendido hasta el sector de Cabica, donde la comunidad ha manifestado su solidaridad y disposición para colaborar con las autoridades.

De manera paralela, la Alcaldía de Soledad reforzó el acompañamiento institucional a los familiares de Zoé, con la vinculación de la Secretaría de Salud para brindar atención durante este momento.