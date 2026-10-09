Tras el incendio en Villa de Leyva, Corpoboyacá advierte cómo proteger la fauna afectada

Biólogos, médicos veterinarios y funcionarios de Corpoboyacá visitaron las áreas afectadas por el incendio en Villa de Leyva y el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, con el fin de proponer acciones para su recuperación / Foto: Prensa Corpoboyacá.

Villa de Leyva

Corpoboyacá adelanta la evaluación de los daños ambientales ocasionados por el incendio registrado en zona rural de Villa de Leyva, en límites con el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, para identificar las afectaciones en la flora y la fauna y definir acciones de recuperación.

El recorrido fue realizado por profesionales de la Corporación, con el acompañamiento del Instituto Humboldt. Durante la jornada se identificaron cerca de 30 especies de plantas, 27 de ellas nativas que corresponden a roble (Quercus humboldtii), gaque (Clusia multiflora), manzano (Clethra sp.), tunos (Miconia sp.), estrella de páramo (Paepalanthus sp.), y paja de páramo (Calamagrostis efussa), entre otras.

Además, aunque antes del incendio se tenía registro de 114 especies de aves en el área, en la reciente visita solo se observaron ocho especies como la mirla patinaranja (Turdus fuscater) y el copetón (Zonotrichia capensis).

Lina Monroy, subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, manifestó que algunos sectores conservaron su vegetación y pueden servir de refugio para los animales afectados.

“Hemos encontrado también que hay lugares donde el incendio no alcanzó a llegar. Tenemos también recursos hídricos disponibles, está la quebrada San Francisco. Entonces queremos hacer unas recomendaciones a la comunidad y a todas las personas que desean apoyar con respecto al alimento para la fauna y también el agua que le están dejando a estos animalitos”, indicó Monroy.

En cuanto a los mamíferos, fueron rescatados ejemplares de zarigüeya (Didelphis marsupialis), lapa (Cuniculus paca), puercoespín (Coendou prehensilis) y ardilla (Sciurus vulgaris).

La médico veterinaria Lorena Robles advirtió que durante el recorrido encontraron frutas y otros alimentos abandonados en bolsas, cerca de fuentes de agua. Por eso, pidió evitar estas prácticas para no contaminar el entorno ni alterar el comportamiento de los animales silvestres.

“Si ustedes quieren ayudar a la fauna y alimentarlos, lo más recomendable es dejar los alimentos sin bolsas. También hacemos la recomendación de no dejar alimento para mascotas, como el de perros y gatos, ya que al hacerlo vamos a estar alterando la conducta normal de la fauna silvestre”, aseguró.

Robles también señaló que no es recomendable dejar recipientes con agua estancada, pues pueden favorecer la aparición de enfermedades entre los animales.

Corpoboyacá recomendó restringir el ingreso de visitantes y animales domésticos a las áreas afectadas, proteger los corredores de las quebradas y priorizar la restauración con especies nativas que proporcionen alimento y refugio.

Si encuentra un animal herido, desorientado o con signos de afectación, la indicación es no manipularlo ni suministrarle alimentos o medicamentos. La comunidad puede comunicarse con la Línea Amiga de la Fauna de Corpoboyacá: 321 950 7750.