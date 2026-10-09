En Boyacá capturaron a uno de los ocho señalados de integrar una red de narcotráfico

San Luis de Gaceno

En San Luis de Gaceno, Boyacá, fue capturado uno de los ocho presuntos integrantes de una organización señalada de instalar y administrar laboratorios para el procesamiento de cocaína en el oriente del país. La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, permitió incautar más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, además de insumos y elementos relacionados con esta actividad ilegal.

Los procedimientos de captura también se realizaron en Bogotá, Soacha, Maní, Villanueva, Yopal y Puerto Concordia, en Cundinamarca, Casanare y Meta. Los detenidos son señalados de participar en la instalación de laboratorios, la adquisición de insumos químicos, la producción de cocaína y el transporte de los cargamentos.

Según la investigación, Helver Ramiro Martínez Roa sería el presunto cabecilla y financiador de la estructura, mientras que los demás cumplirían funciones logísticas y operativas. La organización habría invertido hasta 150 millones de pesos en el montaje de los complejos narcotraficantes.

Los ocho procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Ninguno aceptó los cargos y una jueza de control de garantías de Maní, Casanare, les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.