Los contribuyentes de Duitama que tengan obligaciones tributarias pendientes podrán acceder a descuentos de hasta el 90 % en los intereses moratorios, gracias a un proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, que busca facilitar la recuperación de cartera y brindar alternativas para que los ciudadanos se pongan al día con sus impuestos.

José Luis Gil, presidente del Concejo de Duitama, explicó que la iniciativa contempla beneficios para los deudores del impuesto predial, industria y comercio, y el impuesto complementario de avisos y tableros, con obligaciones correspondientes a las vigencias 2025 y anteriores.

Inicialmente, el proyecto contemplaba un descuento del 90 % en los intereses de mora hasta el 30 de diciembre de 2026. Sin embargo, durante los debates en plenaria, las diferentes bancadas propusieron ampliar el plazo para que más contribuyentes pudieran acogerse a los beneficios durante los primeros meses de 2027.

La propuesta fue acogida por la Administración Municipal y estableció tres periodos con diferentes porcentajes de descuento. De acuerdo con lo explicado por el presidente del Concejo, los contribuyentes podrán acceder a los siguientes beneficios:

Hasta el 30 de diciembre de 2026: descuento del 90 % en los intereses moratorios.

Del 1 al 29 de enero de 2027: descuento del 50 % en los intereses moratorios.

Del 1 al 26 de febrero de 2027: descuento del 30 % en los intereses moratorios.

Es importante precisar que estos porcentajes no se aplican sobre el valor total de la deuda, sino exclusivamente sobre los intereses generados por el incumplimiento en el pago de los impuestos. Es decir, los contribuyentes deberán cancelar la totalidad del capital adeudado.

Los ciudadanos interesados en acogerse a estos beneficios pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda Municipal, en el primer piso del mismo edificio, dependencia encargada del proceso de recaudo y de brindar información sobre los procedimientos para realizar los pagos y obtener el correspondiente paz y salvo.

Además, el municipio cuenta con un portal tributario de Duitama, donde los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones fiscales.

Según explicó José Luis Gil, durante la discusión de la iniciativa se estimó que el municipio podría incrementar sus ingresos en aproximadamente 400 millones de pesos por anualidad, como resultado de la recuperación de cartera mediante estos beneficios.

El presidente del Concejo señaló que, aunque no se estableció una cifra exacta de personas que podrían resultar beneficiadas, la expectativa es que los descuentos motiven a los ciudadanos y comerciantes a normalizar sus obligaciones tributarias.

La corporación destacó que esta medida busca generar un beneficio para los contribuyentes que tienen dificultades para ponerse al día con sus impuestos y, al mismo tiempo, fortalecer los recursos propios del municipio para financiar programas, obras y servicios dirigidos a la comunidad.