Después de siete horas de reuniones y negociaciones, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, logró nuevos compromisos con el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) para avanzar en el programa de sustitución de vehículos de tracción animal, que beneficiará a 109 familias recuperadoras del municipio.

El acuerdo establece dos fechas clave para reactivar el proceso contractual, enmarcado en el Convenio Interadministrativo No. 116231-312-2025. Según el acta suscrita con el director ejecutivo de FENOGE, Camilo Táutiva Mancera, entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026 se convocará al Comité Asesor de Contratación para presentar el nuevo proceso. Posteriormente, entre el 7 y el 11 de diciembre, está prevista la publicación de la invitación, siempre que se cumplan las etapas de revisión y aprobación correspondientes.

En respuesta a una solicitud del alcalde Mauricio Barón sobre la fecha de publicación del nuevo proceso de selección del implementador de la iniciativa AFPEI ‘Vehículos Eficientes’, FENOGE entregó un informe sobre las actuaciones adelantadas y las razones que han impedido concretar la contratación.

La entidad explicó que el convenio con el municipio fue suscrito el 7 de noviembre de 2025 y que, el 10 de agosto de 2026, la entonces Dirección Ejecutiva canceló la Invitación Abierta No. 007 de 2026, argumentando razones de utilidad o conveniencia institucional, de acuerdo con su Manual de Contratación.

Posteriormente, el 19 de agosto asumió una nueva Dirección Ejecutiva. Durante septiembre se socializó un cronograma reprogramado y se realizaron jornadas de caracterización de los 109 posibles beneficiarios, con acompañamiento de la Alcaldía de Sogamoso.

Sin embargo, el proceso continuó presentando dificultades. FENOGE informó que los Términos y Condiciones Contractuales fueron presentados ante el Comité Asesor de Contratación el 27 de octubre, pero la sesión fue suspendida y reprogramada.

La entidad señaló que, desde la llegada de la nueva administración ejecutiva, ha adelantado gestiones para sacar adelante el proceso y que, tras una nueva revisión, se establecieron las fechas de finales de noviembre y comienzos de diciembre para avanzar hacia la publicación de la invitación.

La iniciativa, que cuenta con recursos cercanos a los 7.000 millones de pesos, busca reemplazar las carretas y los caballos utilizados en actividades de recuperación de materiales reciclables por vehículos eléctricos.

El propósito es mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las 109 familias beneficiarias, garantizar un retiro digno para los equinos y fortalecer los procesos de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos en Sogamoso.

El convenio ha enfrentado diferentes suspensiones de los trámites precontractuales, incluida la cancelación de la invitación pública abierta el 10 de agosto de 2026, situación que ha retrasado la materialización de los compromisos con la población beneficiaria.

Tras la reunión con el director ejecutivo de FENOGE, el alcalde Mauricio Barón manifestó que continuará realizando seguimiento personal y permanente a los compromisos adquiridos, hasta conseguir que el programa se materialice.

Por su parte, FENOGE aseguró que informará a la Administración Municipal sobre los avances del proceso, incluida la publicación de la nueva invitación en su página web oficial.

Por ahora, las familias beneficiarias deberán esperar el cumplimiento del cronograma anunciado. La publicación de la invitación será el siguiente paso para avanzar hacia la selección del implementador y la ejecución del proyecto.