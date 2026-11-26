Día sin Carro y Moto Tunja: ¿Cuáles son los únicos vehículos que podrán salir durante restricción? Getty Images

Este jueves 26 de noviembre de 2026, la ciudad de Tunja tendrá una nueva jornada de Día sin Carro y Moto. A partir de esta iniciativa se busca reducir las emisiones contaminantes que producen los vehículos, al tiempo que se fomentan las alternativas de movilidad sostenible.

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La medida oficializada a partir del Decreto 0293 del 22 de octubre de 2026 restringe la circulación de vehículos particulares y motocicletas en todo el perímetro urbano del municipio. A su vez, la norma establece 15 categorías de vehículos exceptuados que podrán transitar sin solicitar permisos adicionales este jueves.

Día sin carro y moto en Tunja: horarios y corredores exceptuados

De acuerdo con lo establecido por la Alcaldía de Tunja, el Día sin Carro y sin Moto de este jueves 26 de noviembre de 2026 se llevará a cabo entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche.

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La administración señaló también que habrá cinco corredores viales excluidos de la restricción, los cuales podrán ser empleados por las personas que se desplacen entre municipios de la región con paso obligatorio por la capital boyacense.

Estos corredores habilitados son:

Corredor longitudinal 1, norte-sur: ingreso a Tunja – avenida Norte – glorieta Norte. Corredor longitudinal 2, sur-norte: ingreso a Tunja – avenida Sur – avenida Oriental – glorieta Norte. Corredor transversal 1, oriente-occidente: ingreso a Tunja – glorieta de la urbanización Monseñor Baracaldo – avenida Paseo de la Gobernación – glorieta Casa del Gobernador – calle 32 – glorieta Norte. Corredor transversal 2, occidente-oriente: ingreso a Tunja – vía Moniquirá-Tunja – diagonal 38 – glorieta Norte. Corredor complementario: ingreso a Tunja – transversal 15 – calle 22 – avenida Colón – avenida Maldonado – glorieta Maldonado – glorieta Norte.

Listado de vehículos que podrán transitar en el Día sin Carro y Moto en Tunja

Los siguientes son los tipos de vehículos que quedarán exonerados de la medida de Día sin Carro y Moto en Tunja:

Vehículos del servicio público de transporte de las diferentes modalidades (pasajeros, carga, mixto). Vehículos propulsados por motores eléctricos, incluyendo motocicletas y tricimotos. Vehículos propulsados por motores dedicados a gas combustible (aquellos vehículos cuyo motor ha sido diseñado y fabricado para operar exclusivamente con gas combustible). Vehículos de servicio oficial, diplomático y consular, y vehículos particulares de seguridad que acompañen caravanas de vehículos oficiales, diplomáticos y consulares; incluyendo motocicletas. Vehículos militares, de Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y del CTI de la Fiscalía; incluyendo motocicletas. Vehículos del servicio particular asignados por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección y vehículos particulares de escolta, conducidos por personal armado autorizado y registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; incluyendo motocicletas. Vehículos del servicio particular de Empresas de Servicios Públicos domiciliarios, destinados o contratados por las mismas para la instalación, mantenimiento y reparación de las redes de servicios públicos, siempre y cuando cuenten con plena y pública identificación consistente en los logotipos de la empresa, ya sean pintados o adheridos; incluyendo motocicletas. Vehículos del servicio particular destinados a la atención de emergencias, debidamente identificados e iluminados, dispuestos para movilizar personas afectadas en su salud, prevenir o atender desastres y/o calamidades, formalmente registrados como tal con las normas y características que exige la actividad para la cual se registraron; incluyendo motocicletas. Vehículos del servicio particular destinados para la regulación y el control del tránsito y el transporte en la ciudad de Tunja, de propiedad o contratados por la Alcaldía de Tunja o la Policía Metropolitana de Tunja; incluyendo motocicletas. Vehículos del servicio particular para el control de emisiones y vertimientos, de propiedad o contratados, utilizados por las autoridades ambientales para la atención, revisión y prevención de emisiones y vertimientos contaminantes, siempre y cuando porten los logotipos, ya sean pintados o adheridos. Vehículos del servicio particular en que se transportan personas en condición de discapacidad, cuya condición motora, sensorial o mental limite su movilidad, siempre y cuando cumplan las normas establecidas para la conducción de vehículos y porten el distintivo con la señal de persona en condición de discapacidad; incluyendo motocicletas. Carrozas fúnebres y vehículos del servicio particular destinados y/o adecuados técnicamente para el traslado de féretros. Vehículos del servicio particular vinculados a empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que porten pintado o adherido en forma visible los distintivos de la empresa, con plena identificación del conductor del vehículo, que transporten personal y/o materiales para el desarrollo de la labor de vigilancia y seguridad privada; incluyendo motocicletas. Motocicletas vinculadas a empresas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio y sean utilizadas exclusivamente para dicha labor y se encuentren debidamente identificadas con logotipos y/o distintivos pintados o adheridos a la motocicleta y plena identificación del conductor. Vehículos de transporte de valores, incluyendo motocicletas de escoltas.

¿De cuánto es la multa por infringir el Día sin Carro y Moto en 2026?

De acuerdo con la Alcaldía de Tunja, incumplir con la restricción del Día sin Carro y Moto implica una infracción C14, “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

La sanción en 2026 corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $633.111.