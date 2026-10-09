Gobernación de Boyacá realizó más de 45 operativos contra el contrabando en 47 municipios

La Secretaría de Hacienda recomendó revisar las estampillas de seguridad, comprar en sitios autorizados y exigir factura.

Boyacá

La Secretaría de Hacienda de Boyacá intensificó las acciones de control contra el contrabando de bebidas alcohólicas y la comercialización de licor adulterado. El secretario de Hacienda departamental, Juan Carlos Alfonso, entregó el balance de los operativos realizados durante julio, agosto y septiembre, periodo en el que las autoridades llegaron a 47 municipios de todas las provincias del departamento.

“En Boyacá no bajamos la guardia contra el contrabando ni el licor adulterado. Este es el balance de julio, agosto y septiembre”, manifestó el funcionario al presentar los resultados de las acciones adelantadas para combatir estas prácticas ilegales.

De acuerdo con Alfonso, durante este periodo se ejecutaron más de 45 operativos y se realizaron más de 345 visitas de control a establecimientos comerciales, entre ellos tiendas, licoreras y restaurantes.

“Llegamos a 47 municipios de todas las provincias. Ejecutamos más de 45 operativos y tuvimos más de 345 visitas de control en tiendas, licoreras y restaurantes”, explicó.

El funcionario agregó que las inspecciones también se extendieron a bodegas y mercancías que se encontraban en tránsito, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias departamentales.

“Visitamos alrededor de 51 bodegas físicas y de mercancía en tránsito, levantando alrededor de 32 actas de aprehensión a productos que no cumplían las normas tributarias departamentales”, indicó.

Uno de los resultados que destacó el secretario fue el decomiso de cerca de un centenar de botellas de licor adulterado. Según explicó, los análisis practicados a estos productos confirmaron que representaban un peligro para los consumidores.

“Decomisamos un centenar de botellas adulteradas cuyos análisis confirman que ponían en riesgo real la vida y la salud de los consumidores”, señaló.

Recomendaciones

Ante los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y la comercialización de productos de procedencia ilegal, el secretario de Hacienda hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen las condiciones de seguridad de los productos antes de comprarlos.

“Por eso, siempre recomendamos a los consumidores de bebidas alcohólicas, primero, revisar la estampilla de seguridad; segundo, comprar el licor en sitios autorizados; y tercero, siempre exigir su factura”, dijo.

El funcionario insistió en la importancia de que los consumidores tengan en cuenta estas medidas al momento de adquirir bebidas alcohólicas, pues permiten tomar mayores precauciones frente a productos que podrían poner en riesgo su salud.