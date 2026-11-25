La preparación de alimentos directamente en los colegios continúa ganando terreno en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Sogamoso. La Administración Municipal avanza en la reducción de las raciones industrializadas y en el fortalecimiento de los comedores escolares, con el propósito de ofrecer a los estudiantes una alimentación que responda a sus necesidades nutricionales y a las costumbres gastronómicas de la región.

De acuerdo con Natalia Medina, secretaria de Educación de Sogamoso, durante 2026 se ha ampliado la modalidad de preparación en sitio en dos instituciones educativas del municipio, beneficiando a 1.663 estudiantes.

En la Institución Educativa Integrado, sede Aristóbulo Angarita, la estrategia llega a 500 estudiantes de décimo y undécimo grado, en el marco de la atención de la jornada doble. Por su parte, en la Institución Educativa Politécnico, sede central, 1.163 estudiantes de sexto a noveno reciben sus alimentos preparados directamente en el establecimiento educativo.

La funcionaria destacó que esta transformación permite mejorar las condiciones de preparación de los alimentos, ofrecer menús más acordes con los hábitos alimentarios de la región y fortalecer los entornos escolares saludables.

Uno de los principales resultados de esta estrategia se refleja en las cifras del programa. Según los datos de la Secretaría de Educación, la participación de la modalidad industrializada pasó del 38 % en 2025, cuando se entregaban 6.274 raciones, al 15 % en 2026, con 2.365 raciones.

A este avance se suma la Institución Educativa Técnica Gustavo Jiménez, que durante la presente vigencia alcanzó el 100 % de atención sin raciones industrializadas, consolidando el proceso de transición hacia la preparación de alimentos en las instituciones educativas.

Este cambio responde a los esfuerzos de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Mauricio Barón Granados, y de la Secretaría de Educación para ampliar la cobertura de los comedores escolares y mejorar las condiciones de prestación del servicio.

La ampliación de la preparación en sitio requiere inversiones y adecuaciones en los establecimientos educativos, debido a que no todas las sedes cuentan con las condiciones necesarias para almacenar, manipular y preparar alimentos.

Por esta razón, el municipio ha trabajado en el mejoramiento de la infraestructura de los restaurantes escolares, la adquisición de equipos, menaje y mobiliario, así como en la organización logística necesaria para garantizar la calidad e inocuidad de las raciones.

En este proceso también ha sido fundamental la participación de los rectores, docentes, equipos educativos, familias y demás integrantes de la comunidad escolar.

La estrategia tiene como antecedente el trabajo de planeación que adelantó Sogamoso durante 2025, cuando se anunció la meta de transformar cerca de 4.000 raciones industrializadas en preparaciones servidas en caliente durante la vigencia 2026.

La transformación que adelanta Sogamoso también está relacionada con las disposiciones nacionales del Programa de Alimentación Escolar.

La Resolución 0003 del 7 de enero de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), establece que las modalidades de preparación en sitio y comida caliente transportada deben ser preferentes frente a la modalidad industrializada.

La normativa contempla que las entidades territoriales deben adelantar acciones para desmontar progresivamente las raciones industrializadas, con un plazo máximo hasta 2030.

Además, establece condiciones sanitarias y de infraestructura para garantizar que los alimentos sean almacenados, preparados y consumidos de manera segura en las instituciones educativas.

Con estos avances, Sogamoso busca consolidar un modelo de alimentación escolar que no solamente contribuya a la nutrición de los estudiantes, sino que también fortalezca su bienestar, permanencia en las aulas y desarrollo durante la jornada académica.