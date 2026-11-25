Boyacá está cerrando la segunda temporada de lluvias de 2026 y avanza hacia condiciones de mayor sequedad que se extenderan hasta mayo de 2027 / Anadolu

Boyacá se prepara para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, que comienza a modificar las condiciones climáticas del departamento, con temperaturas elevadas durante el día, bajas temperaturas y heladas en horas de la madrugada, así como una disminución progresiva de las precipitaciones.

José Ubaldo Rodríguez, director de gestión del riesgo de Boyacá, explicó que el departamento está cerrando la segunda temporada de lluvias de 2026 y avanzando hacia condiciones de mayor sequedad, un escenario que podría incrementar las emergencias por incendios forestales y generar presiones sobre la disponibilidad de agua.

El funcionario señaló que, aunque las precipitaciones de octubre y noviembre han permitido conservar parte de la humedad de los suelos, ya se presentan incendios forestales en algunos sectores del territorio, asociados principalmente a actividades humanas como las quemas de basura, residuos vegetales y otras prácticas realizadas en predios rurales.

Según Rodríguez, las altas temperaturas y los vientos que comienzan a presentarse pueden hacer que una quema aparentemente controlada se salga de manejo y termine afectando extensiones de terreno, veredas e incluso municipios.

Desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, se hizo un llamado especial a las comunidades rurales para evitar las quemas, incluso aquellas que consideran controladas, debido a que las condiciones de sequedad y los vientos pueden facilitar la propagación del fuego.

El funcionario también pidió no arrojar botellas de vidrio, residuos ni sustancias químicas que puedan generar situaciones de riesgo en zonas de vegetación.

Otra de las principales recomendaciones está relacionada con el uso responsable del agua. Rodríguez invitó a los habitantes de Boyacá a modificar sus hábitos de consumo y cuidar las fuentes hídricas para prolongar la disponibilidad del recurso durante los próximos meses.

El llamado también se extiende al ahorro de energía eléctrica, especialmente entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, periodo identificado como de mayor demanda.

La recomendación es apagar las luces y desconectar los electrodomésticos que no se estén utilizando, con el propósito de reducir el consumo y contribuir a la estabilidad del sistema energético.

El director de Gestión del Riesgo insistió en que la preparación frente al fenómeno de El Niño requiere el compromiso de las alcaldías, las autoridades y las comunidades. La prevención de incendios, el ahorro de agua y el uso eficiente de la energía serán fundamentales para reducir los impactos de esta condición climática en Boyacá.