Boyacá

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Gobernación de Boyacá hizo un llamado a reconocer y dejar de normalizar comportamientos que constituyen formas de violencia en los hogares, como los gritos, las malas palabras, los malos tratos y las agresiones físicas. Laura Rojas, directora de Mujer e Inclusión Social de la Secretaría de Integración Social del departamento, advirtió que estas conductas, aunque en ocasiones son consideradas habituales dentro de las dinámicas familiares, contribuyen a perpetuar los ciclos de violencia.

“No debemos normalizar los gritos, las malas palabras, los malos tratos, los golpes jamás se deben normalizar”, manifestó la funcionaria, quien también señaló que es necesario transformar las prácticas culturales que han permitido que diferentes expresiones de violencia se mantengan a lo largo de las generaciones. “Hemos venido buscando cómo podemos dejar de normalizar acciones pequeñas que significan violencia y que con la suma de muchas acciones pequeñas generan unos grandes impactos de violencia”, explicó.

Rojas indicó que en Boyacá las violencias intrafamiliar y psicológica son las que presentan mayores índices. Entre los municipios que registran esta problemática mencionó a Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Tunja, Aquitania y Puerto Boyacá. Frente a este panorama, destacó el trabajo que se viene desarrollando mediante la estrategia No es un asunto privado, con la que durante noviembre han impactado a cerca de 2.200 personas, entre hombres y mujeres, en diferentes municipios del departamento.

“Esta estrategia ha buscado llegar a muchas personas, hombres y mujeres, dando a conocer no solamente las rutas, sino realmente cómo los índices de violencia nos afectan en todos los espacios y cómo desde la transformación social podemos mejorar para que estos índices bajen en nuestro departamento”, sostuvo la directora. Agregó que las jornadas también buscan brindar herramientas para fortalecer la autonomía económica y la autoestima de las mujeres, así como permitir que los hombres identifiquen cuándo están participando en situaciones de violencia.

La funcionaria insistió en que la prevención no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres que enfrentan estas situaciones. “La violencia no es un asunto solamente de las personas que lo viven, sino que todos somos corresponsables de cada una de las acciones que podemos hacer, tanto para prevenir la violencia como para poder reportar aquellas situaciones que tenemos en conocimiento que hay violencia”, afirmó.

Como parte de las actividades del 25N, la Gobernación anunció el lanzamiento de la estrategia Entre Hombres, un espacio que se desarrollará en el auditorio Boyaquirá, con participación de integrantes de las Fuerzas Militares y la socialización del boletín del Observatorio de Género, que contiene estadísticas relacionadas con las violencias en Boyacá.

Sobre esta iniciativa, Laura Rojas explicó que también se busca cuestionar las prácticas machistas y promover nuevas formas de relacionamiento. “Hoy entendemos y queremos dar a conocer que el hombre también tiene la posibilidad de sentir, de expresarse, de reconocer sus emociones y de demostrar su vulnerabilidad, y que eso no está mal”, señaló.

Hizo énfasis en la necesidad de construir relaciones más equitativas dentro de las familias, especialmente en la distribución de las responsabilidades domésticas. “Las labores de cuidado no deben estar solamente encaminadas hacia la mujer, todos en el hogar somos responsables de esas labores de cuidado, todos podemos aportar y todos podemos contribuir para que tengamos ambientes sanos, ambientes seguros y ambientes de paz”, concluyó.