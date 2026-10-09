Ejército descarta a privados para reparar los Mi-17: su suerte dependerá de la guerra en Ucrania

En la foto: de fondo un helicóptero Mi-17 y en el círculo el emblemático de la operación Jaque.

La situación de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional es crítica. De las 25 aeronaves rusas que Colombia compró entre 1996 y 2007, en los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, seis ya salieron del inventario por pérdida total. Hoy están volando apenas siete de las 19 que quedan. El Ministerio de Defensa buscaba enderezar el camino con un nuevo proceso de contratación, pero esa esperanza se acaba de apagar.

Fuentes cercanas a la estructuración del negocio le revelaron a la Unidad Investigativa de Caracol Radio que el Ejército descartó contratar a una empresa privada para el mantenimiento de estas aeronaves de guerra. La principal razón, dijeron, es que la solicitud de información a proveedores que se publicó a mediados de agosto no arrojó ni una sola oferta. Esto, a pesar de que estaban en juego más de 408.000 millones de pesos.

En consecuencia, la única ruta que queda para mantener en el aire estas aeronaves es Rusia, país de origen de los Mi-17 y cuyas empresas estatales no solo suministran los repuestos, sino que certifican que las reparaciones se hacen en toda regla. Con ellas trabajó Colombia hasta 2022, cuando la invasión de Ucrania generó una lluvia de sanciones sobre los rusos. Entre ellas está la inclusión en la temida lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de las compañías vinculadas a su aparato militar.

Si la guerra en el este de Europa no termina, y con ella los castigos a la economía rusa, la flota de Mi-17 que sirve a Colombia quedará inservible antes de que termine el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Después del cuestionado contrato que a finales de 2024 favoreció a la empresa estadounidense, Vertol Systems Company, y que hoy tiene a seis personas judicializadas, el Ejército Nacional intentó abrir un nuevo proceso el 18 de agosto de 2026, con dos condiciones claves: no subcontratar con empresas incluidas en la lista OFAC y que el mantenimiento fuera certificado por la casa fabricante rusa MIL, que fabrica estos aparatos militares.

Estos requisitos se incluyeron con el fin de evitar sanciones para Colombia, garantizar que la intervención de las aeronaves fuera confiable y eliminar el riesgo de que se instalaran repuestos provenientes del mercado negro.

De acuerdo con los registros en la plataforma SECOP II, la empresa colombiana Kriegsgott Group SAS se presentó, pero sólo para pedir una prórroga del plazo de presentación de ofertas, que finalmente se fijó para el 18 de septiembre. Como no llegó ninguna oferta formal, aseguran las fuentes consultadas, el Ejército cerró la puerta a que un privado se encargue del mantenimiento de la flota de Mi-17.

Las condiciones definidas por el Ejército hacen casi imposible el negocio porque cualquier empresa que quiera participar debe tener certificación del fabricante, cuyo controlante es el Gobierno ruso.

En vista de que los componentes más importantes de los helicópteros (motor, transmisión etc.) son de exclusivo manejo de certificación rusa, la empresa que se quedara con el negocio tendría que sí o sí hacer negocio con los rusos o alguno de sus representantes y en esas circunstancias podría verse inmiscuida en los terrenos de la OFAC.

A eso se suma que, como lo reveló esta Unidad Investigativa el 21 de septiembre, Estados Unidos cambió de opinión con respecto a lo manifestado en 2024 y descartó participar en el arreglo de los Mi-17, a pesar de las buenas relaciones con el actual Gobierno de Colombia.

Los helicópteros que dejarán de volar: entre ellos el de la Operación Jaque

La Unidad Investigativa de Caracol Radio visitó el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en límites entre Cundinamarca y Tolima, para conocer de primera mano el estado de las aeronaves alojadas en el Batallón 3 de Mantenimiento dentro de la Brigada 32 de Aviación, la más importante del Ejército.

Allí, este equipo investigativo pudo ver los helicópteros que ya cumplieron sus 2.000 horas de vuelo u 8 años de utilización y que no pudieron ser objeto de mantenimiento, por lo que están almacenados dentro de un hangar, en el que se les hace limpieza a sus componentes, pero no se pueden usar y están a la espera de un milagro –que la guerra termine- para que los intervengan en Rusia y puedan volar.

A pesar de la voluntad de los técnicos de la aviación para mantener en operación las siete aeronaves que quedan haciéndoles mantenimientos periódicos, y que han logrado extender la vida útil de dos helicópteros, el almacén se va quedando vacío y solo cuenta con piezas pequeñas, por lo que, en caso de necesitarse una reparación de mayor nivel como su motor o su transmisión, el helicóptero tendría que permanecer en tierra indefinidamente.

Caracol Radio pudo establecer la crítica proyección que estima el Ejército sobre las aeronaves. Por ejemplo, este 2026 dejaría de operar el mítico helicóptero usado en la Operación Jaque al que apenas le quedan 88 horas de vuelo disponibles y a finales de este año solo quedarán cinco helicópteros volando.

Para 2027 se prevé que otros tres dejarán de funcionar; en 2028 se mantendrá en dos helicópteros la capacidad operacional y en 2029 el último saldrá de circulación en este gobierno. Estas previsiones son las más optimistas sin incluir posibles daños o ataques a las aeronaves. De ocurrir imprevistos los tiempos se acortarían.

De no haber una solución pronta, 54 pilotos especialmente entrenados para maniobrar estos helicópteros tendrán que ser reubicados en otras áreas de la aviación y el Ejército se quedará sin estos helicópteros que son los más grandes con los que cuenta y que son esenciales en la cadena logística y de transporte de personal militar. Además, se tendría que cargar sus funciones a los helicópteros UH-60 o los Black Hawk que son más pequeños.

El contrato offset con Rusia que no se pudo completar

La Embajada de la Federación de Rusia en Colombia publicó el 3 de septiembre un comunicado en el que afirmó que “siempre ha mostrado la voluntad de garantizar a las autoridades colombianas la reparación y el mantenimiento necesarios” para los helicópteros Mi-17.

En esa publicación se refirió a la supuesta construcción un centro de mantenimiento para ese tipo de helicópteros en el fuerte de Tolemaida, que nunca se finalizó y en el que invirtió 90 millones de dólares.

Actualmente se encuentra un Hangar carpado que ya existía antes del acuerdo con Rusia. Consta de una plataforma de aproximadamente 1.300 metros cuadrados con tres talleres dotados por los rusos en el marco de ese contrato derivado del convenio 02/2018. Uno de los talleres es utilizado para hacer reparaciones menores como correas, silletería o forrajes; El segundo taller está destinado para hacer reparaciones de tuberías, cables o asuntos de electricidad y un tercero para todos los asuntos relacionados con el tren de aterrizaje.

Según cálculos del Ejército el contrato offset constaba de cuatro componentes de bienes y servicios que estaban valorados en 82 millones de dólares: el primero, capacitación a 35 técnicos colombianos. El segundo, herramientas y máquinas especiales; y el tercero, manuales.

Todos estos componentes se aplicaron, pero aún resta un 10% del contrato offset: el cuarto, la realización de tres overhaul con los cuales se certificará a los técnicos colombianos para la reparación de la parte exterior del helicóptero (fuselaje). Eso sí, el mantenimiento de los grandes componentes de la aeronave como el motor o la transmisión sigue en manos de los rusos.

Fuentes del Ejército aseguraron que Colombia les debe aún dinero a los rusos por el mantenimiento previo de varias de las aeronaves. Rusia le debe a Colombia el offset mencionado. Las cuentas no se han podido saldar porque gracias a las sanciones OFAC contra el gobierno de Moscú, no se pueden hacer pagos internacionales.

Colombia le pide ayuda a los Estados Unidos ante esta situación

El pasado 26 de agosto, en una visita que se extendió hasta el 29, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, estuvo en Colombia. El 28 de agosto concretamente visitó el Fuerte Militar de Tolemaida.

Allí, el Ejército le transmitió al general Donovan su preocupación por la situación de los helicópteros MI-17 y solicitaron el apoyo de los Estados Unidos. Lo anterior, al explicarle al alto oficial que la operación de estos helicópteros es crucial para garantizar las operaciones y suministros a las tropas.

El general Donovan se llevó este tema en su carpeta para consideración del gobierno Trump con el fin de conocer si el estado colombiano, que en esta administración está cerca a los norteamericanos, recibiría algún apoyo o solución. Cabe señalar que en las próximas semanas será inaugurado en Tolemaida un super hangar construido para el entrenamiento de pilotos colombianos, que fue financiado por los Estados Unidos.

Así las cosas, el problema de los Mi-17 sólo se soluciona con un milagro: que llegue a su fin una guerra lejana, en la que Colombia no tiene injerencia ni poder de decisión, o que Estados Unidos, ocupado en varios frentes bélicos, le tire un salvavidas al Ejército Nacional y ponga a su disposición sus robustos helicópteros Chinook u otros de características similares.