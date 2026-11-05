Excanciller Villavicencio señaló a Dirección de Asuntos Consulares por Consulado fantasma en Tijuana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Rosa Villavicencio, excanciller en el gobierno Petro, conversó con 6AM W acerca de la polémica revelada por Caracol Radio sobre el ‘Consulado fantasma’ de Colombia en Tijuana. La exministra aseguró que era la Dirección de Asuntos Consulares la que debía hacer el seguimiento del caso.

Lea aquí: Cancillería por ‘Consulado fantasma’ en Tijuana: “Se enfiestaron 4 años y nos dejaron el guayabo”

“Yo no estuvo a cargo de esto en todo el proceso. Entiendo, por la documentación presentada, que este corredor entre Tijuana y San Diego era el más transitado del mundo a finales del 2022, donde eran los colombianos la primera nacionalidad que cruzaba de forma irregular. Esas fueron motivaciones importantes para el decreto 1405 del 2024, donde se incorporaba a Tijuana para ser misión consular en México”, afirmó.

Expresó que es “difícil” encontrar a un diplomático que quiera ir a destinos distintos a Europa y Estados Unidos. Por eso, en 2026 se nombró a Maryory Pabón como cónsul.

¿Quién hacía el seguimiento al proceso del ‘Consulado fantasma’?

La excanciller señaló que era la Dirección de Asuntos Consulares quien debía hacer el seguimiento, pues “son los jefes de todos los consulados”.

“Lo deben hacer junto a Financiera, que aprueban todo el tema para ponerlo en marcha”, precisó.

Le puede interesar: Este es el balance de la gestión en el consulado fantasma, según exembajador de Colombia en México

¿Cuál era el trabajo de Maryory Pabón en el Consulado en Tijuana?

Villavicencio aseguró que el cometido de Pabón era conseguir el lugar para la sede del Consulado, además de hacer las respectivas inspecciones.

Puede leer: Sheinbaum ofreció a Petro vivir y trabajar en México: esta fue la respuesta del expresidente

Expresó que, una vez sustentada la necesidad de la creación del Consulado, se debía acudir a un comité conformado por las oficinas de Asuntos Consulares, Dirección Administrativa y Talento Humano.

No obstante, aclaró que el proceso de conformación del Consulado en Tijuana los tomó en medio de la transición de gobierno.

“Yo me voy, queda hecho un CDP para que se pague y viene un embajador que queda encargado mientras asume el nuevo Gobierno, pero decidieron que eso no debía continuar (el proceso)”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con Rosa Villavicencio aquí: