“Yo no lo mandé matar”: Jaime Angulo Osorio pide reabrir proceso por asesinato de Jesús María Valle

En entrevista con 6AMW y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Jaime Angulo Osorio pidió que se revise el proceso por el asesinato del líder y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, acribillado por hombres armados el 26 de febrero de 1998.

Jaime Angulo Osorio y su hermano Francisco Angulo fueron condenados a 30 años de prisión como determinadores del homicidio de Valle Jaramillo, debido a su relación con las Autodefensas y testimonios en su contra como el del exparamilitar Francisco Villalba y el de Carlos Jaramillo, el mejor amigo de Valle.

Pero Angulo asegura que no tenía motivos para mandar a matar a Jesús María Valle y por ende, según él, no ordenó el asesinato de Valle Jaramillo y todo obedece a un intento deliberado por desviar la investigación.

Incluso, indicó que Jesús María Valle lo había defendido en un proceso por supuesto narcotráfico en el que fue absuelto a inicios de los 90. Jaime Angulo Osorio asegura que no ordenó el asesinato de Valle Jaramillo.

El compareciente afirmó que su proceso estuvo lleno de irregularidades como testigos sin rostro que luego se retractaron (en los documentos solo se evidencia la retractación de Jhon Darío Echeverry, amigo de Jaime Angulo y su hermano). Aunado a esto, señaló presiones a los fiscales sobre testigos como Echeverry y hasta la presencia de un fiscal falso llamado Walter Assad que tuvo a cargo el expediente y ni siquiera era abogado.

Jaime Angulo Osorio arremete contra Carlos Jaramillo, testigo presencial del crimen

El compareciente calificó a Carlos Jaramillo Correa, uno de los hombres más cercanos a Jesús María Valle y testigo presencial del homicidio, como un testigo “manipulado” por la Fiscalía.

Lo anterior, luego de que Jaramillo Correa indicara en declaraciones al Tercer Canal, que había sido “manipulado” por los fiscales del caso para señalar mediante fotos a dos de los autores principales que en realidad no eran los asesinos de Valle.

En dicha entrevista con ese medio de comunicación, y posteriormente ante la televisión pública (RTVC), Carlos Jaramillo señaló que el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo había participado en el crimen.

Para Angulo Osorio, tal cambio en las afirmaciones y una supuesta reacción inusual de Jaramillo tras el asesinato afectan su credibilidad. Carlos Jaramillo acusó a Jaime Angulo y a su hermano, de ser determinadores del crimen.

“Este señor se fue a comprar unos cordones y viene y dice no, es que fueron fulano y fulano los que mataron al señor, al doctor, pero él dice que él salió fue a pedir auxilio porque lo habían matado a Jesús María Valle, porque él estaba amarrado. No le pidió auxilio ni al portero ni a nadie ni nada, vino fue cuando estaban haciendo el levantamiento y viene y dice que estaba buscando unos cordones, porque se los habían quitado para amarrarlo”, señaló Angulo.

Al ser cuestionado sobre si sus afirmaciones responderían a una rencilla porque dentro de los testimonios con los que lo condenaron se encuentra el de Carlos Jaramillo, Jaime Angulo negó tener algo personal contra el testigo y aseguró que el testigo tiene que ver con lo que ocurrió.

“Creo que tiene mucho que ver, ¿por qué? porque van a ver los vídeos donde él dice que un fiscal le dijo que nos señalara a dos personas y que desde el inicio él estaba programado para desviar la investigación, él sabía quién le dijo que desviara el informe y que nos señalara a nosotros, o sea, él se fue para mí, no puedo dar fe de eso, salió de la escena del crimen y se fue a recibir instrucciones", afirmó Jaime Angulo.