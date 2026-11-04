El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Iba a montar fonda”: habla la colombiana que grabó oficinas del consulado fantasma en Tijuana

caracol.investiga@caracol.com.co

A la denuncia revelada por la Unidad Investigativa de Caracol Radio sobre un consulado en Tijuana (México), por el que el Estado colombiano pagó cerca de $500 millones de pesos en salarios a una cónsul cuyo consulado nunca abrió sus puertas, se suma otro capítulo.

Paola Morales, fundadora de la Asociación de Colombianos en Baja California, le dijo a 6AMW de Caracol Radio que la hoy excónsul Maryory Pabón, presuntamente, pretendía instalar una fonda- restaurante en las oficinas arrendadas que nunca se utilizaron.

Se trata de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, en la denominada Zona Dorada de Tijuana. Según la información que ha podido conocer Morales, el inmueble tiene aproximadamente 200 metros cuadrados.

La colombiana sostuvo que ha intentado obtener explicaciones sobre la contratación de esa oficina, pero aún no cuenta con información suficiente para establecer las condiciones en las que se hizo ese negocio.

“No tenemos mucha información. He solicitado, por derecho de petición claridad en esa contratación”, indicó en la entrevista.

¿Atenciones consulares en fiestas?

Las dudas sobre esa representación diplomática no solo se limitan al arrendamiento irregular de una oficina que permanece desocupada. Morales cuestionó la manera en que la excónsul Maryory Pabón habría atendido a la población colombiana en Tijuana.

Según su relato, aunque el consulado nunca tuvo una sede física en funcionamiento, la exfuncionaria, presuntamente, participaba en fiestas y encuentros nocturnos en bares para desarrollar actividades propias de la representación consular.

A este panorama se suma otra preocupación que será objeto de investigación de las autoridades en Colombia. La posible contratación de personal adicional que habría prestado servicios de derecho y arquitectura para la excónsul Pabón, cuyos honorarios aún estarían pendientes por pagar.

Paola Morales sostuvo en 6AMW y la Unidad Investigativa que, el 3 de octubre envió un derecho de petición a la Cancillería de Colombia para conocer los contratos de esas personas y las condiciones en que fueron vinculadas. Según explicó, la respuesta del Ministerio fue la solicitud de una ampliación de plazo para entregar la información. “Entonces no hay contratos”, afirmó la líder en Tijuana.