Justicia- Uniad Investigativa

Las últimas versiones que Sandra Ortiz Nova ha entregado en diferentes medios de comunicación sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD contradicen lo que ella misma y sus abogados sostuvieron al comienzo del proceso penal.

Ortiz Nova, es una de las principales protagonistas del escándalo. La Fiscalía la acusó de ser la persona que, en octubre de 2023, presuntamente le llevó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para asegurar su apoyo a proyectos prioritarios para el Gobierno.

La exconsejera presidencial para las regiones hoy asegura que nunca tuvo información para delatar a otras personas y que no estaba dispuesta a señalar a nadie para obtener beneficios judiciales. Sin embargo, al comienzo del proceso penal en su contra por lavado de activos y tráfico de influencias, presentó, a través de su defensa cinco matrices de colaboración con el objetivo de alcanzar un principio de oportunidad con inmunidad total.

La contradicción quedó en evidencia tras la entrevista que Ortíz concedió en 6AMW de Caracol Radio, en la que negó tener información que pudiera aportar a la investigación.

“Pero yo no puedo llegar a culpar a personas por premios judiciales y acabarles la vida a seres humanos por salvarme y además cuando no hay nada. No existe absolutamente nada, yo no tenía nada que decir, yo no hice nada ilícito”, afirmó.

Sin embargo, esa versión contrasta con las actuaciones que en 2025 adelantó su entonces abogado defensor, Oswaldo Medina. En ese momento, Ortíz buscó negociar un principio de oportunidad con inmunidad total. Para sustentar la colaboración con la justicia entregó cinco matrices de colaboración que contenían supuestos hechos y nombres de personas que podrían estar involucradas en el saqueo a la UNGRD.

El abogado Medina, quien representó a Sandra Ortiz hasta septiembre de 2025 no solo defendió públicamente esa estrategia, sino que, aseguro que su cliente tenía información para contar. Incluso indicó que la negociación con la Fiscalía contemplaba inicialmente la expectativa de una pena de 48 meses, posteriormente, el ente investigador habría planteado la posibilidad de un principio de oportunidad.

“Desde el primer momento ella siempre lo manifestó y dijo: yo tengo una historia para contar que seguramente va a impactar a muchos sectores del ambiente político (...) cuando nosotros entramos en el proceso de negociación se esperaba una pena de 48 meses, después sale una información que le pareció interesante a la Fiscalía y la Fiscalía nos dice que vamos a explorar un principio de oportunidad con inmunidad total”, indicó el abogado Medina a la periodista Camila Zuluaga, el 9 de mayo de 2025.

Pero hay otra contradicción. En la entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AMW, Ortíz cuestionó a quienes, según ella, habrían señalado a otras personas para conseguir beneficios judiciales. También sostuvo que para acogerse a un principio de oportunidad implica haber confesado un delito.

No obstante, fue precisamente su defensa la que acudió a esa figura jurídica. Esa negociación no prosperó porque el ente investigador consideró que la información y los elementos de prueba que Ortíz entregó no tenían solidez necesaria para concederle el beneficio judicial, según consta en un comunicado de la Fiscalía.

Sandra Ortiz asegura hoy que ella no sabe nada sobre los dineros que se desviaron de la UNGRD ni de los supuestos sobornos a las cabezas del Congreso. Además, se declara inocente. Sin embargo, cuando tenía la esperanza de lograr un acuerdo con la justicia, admitió cierto grado de responsabilidad.

“Todo está en la matriz que le entregamos a la Fiscalía, son cinco matrices y esa información la vamos a entregar ... ¿y usted va a ampliar? Y yo voy a entregar toda la información que necesite, no solamente que necesitó la Fiscalía porque se la entregamos. A ellos le entregamos una información demasiado valiosa que no tenían y que no pueden utilizar porque yo todavía no he dado testimonio. Y se la vamos a entregar a la Corte Suprema, una información contundente y yo me hago responsable de lo que hice, del error que yo haya cometido, pero no de cosas que no tengo absolutamente nada qué ver”. le dijo Ortíz a Yesid Lancheros, el director de la revista Semana, el 3 de mayo de 2025.

Pero las contradicciones de Sandra Ortiz no se limitan a sus testimonios. En Caracol Radio afirmó que ella misma había entregado su celular a la Fiscalía: “Tuve la mejor actitud y yo pensé que eso me iba a servir. Iba a servir para que se aclarara todo este escándalo que he vivido”. Esa afirmación también contrasta con la verdad procesal.

Ese teléfono, del que fueron borrados varios chats, no fue entregado voluntariamente, como ella lo quiso hacer ver, sino que fue incautado por el CTI de la Fiscalía, como consta en un acta de Policía Judicial fechada el 18 de diciembre de 2024.

El acta de incautación del celular de Sandra Ortíz. Ampliar El acta de incautación del celular de Sandra Ortíz. Cerrar

En poco más de año y medio, la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro pasó de prometer una información que, según ella y su entonces abogado, podía impactar a varios sectores políticos y revolucionar el proceso de la UNGRD, a asegurar que no sabe nada al respecto y que su conducta se ajusta a la ley. La última palabra la tendrá la justicia, que evalúa si cometió los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.