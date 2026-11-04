Consulado fantasma en Tijuana le ha costado más de 54.000 dólares a Colombia

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A los cerca de 500 millones de pesos que se pagó en salarios durante nueve meses a una cónsul sin consulado en Tijuana (México), se suma otra obligación económica inexplicable. Al Estado colombiano le ha costado 54.930 dólares el arrendamiento de una oficina que nunca se utilizó.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció las condiciones económicas del contrato que firmó la excónsul Maryory Pabón, pese a que no existía asignación presupuestal para asumir la obligación contractual, ni se había expedido una resolución que autorizara el negocio de arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la denominada zona dorada de Tijuana.

El 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago por ese inmueble. La cuenta por 21.000 dólares corresponde al primer mes de arrendamiento (abril de este año) que incluye la comisión inmobiliaria. A partir de entonces, se pactaron cánones mensuales de 5.655 dólares, más los gastos de administración.

Fuentes consultadas por Caracol Radio aseguran que, durante el gobierno anterior a la excónsul Maryory Pabón le comunicaron que le asignarían los recursos para costear el arrendamiento de esas oficinas. De hecho, en julio este año, la excónsul alcanzó a tramitar la solicitud presupuestal. Sin embargo, terminó la administración de Gustavo Petro sin que se concretara la asignación de esos recursos.

Pero hay otro elemento que agrava el desorden administrativo: el contrato de arrendamiento comprometió las finanzas del Estado colombiano con pagos mensuales de 5.655 dólares, y según fuentes enteradas del caso, el contrato nunca llegó a la Cancillería. A la fecha, ese documento tampoco habría sido remitido al ministerio.

Mientras que el consulado de Colombia en Tijuana nunca abrió puertas para atender a connacionales, el Estado quedó comprometido con una obligación económica por una oficina que nunca utilizó.

Dos años de preparativos

La sede consular fue creada el 22 de noviembre de 2024 mediante el decreto 1405, expedido por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo. Ese decreto dio vía jurídica a los consulados de Tijuana, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez.

Según explicó esta mañana en 6AMW Paola Morales, fundadora de la Asociación de Colombianos en Baja California, en esa región hay aproximadamente 3.900 colombianos que requieren atención consular.

Consultado por Caracol Radio sobre las irregularidades que rodearon la puesta en marcha del consulado en Tijuana, el exministro Murillo dijo a Caracol Radio que revisaría sus archivos y sostuvo que la creación de esa sede diplomática estaba precedida de estudios y disponibilidad presupuestal.

Sin embargo, fuentes de la Cancillería afirman que no hay trazabilidad de esos estudios.