“En el consulado de Tijuana hubo algo extraño, no se siguió el procedimiento”: excanciller Murillo

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló la existencia de un consulado fantasma creado en Tijuana que le ha costado más de 54.000 dólares en arriendo a Colombia.

Además, reveló las condiciones económicas del contrato que firmó la excónsul Maryory Pabón, pese a que no existía asignación presupuestal para asumir la obligación contractual.

En el marco de esta polémica, en 6AM W de Caracol Radio habló el excanciller y exembajador, Luis Gilberto Murillo, quien aclaró cómo funcionaba el consulado y la designación de Maryory Pabón.

¿Por qué elegir a Maryory Pabón?

El excanciller, Luis Gilberto Murillo comentó que durante el tiempo que él ejerció en este cargo, estuvo en entre sus tareas crear consulados y de ahí también salió la designación de Maryory Pabón.

“La creación de consulados y de embajadas era una meta del plan nacional de desarrollo. Cuando yo llegué a la Cancillería, el Plan Nacional de Desarrollo tenía una política exterior clara, y era de expandirse para cumplir con dos objetivos: avanzar en convertirse en un poder intermedio, y en segundo lugar, prestar mejor atención a su población”.

En ese marco se hicieron los estudios para abrir varios consulados, entre esos estuvo el de Brasil y el de Tijuana.

Con respecto a Maryory Pabón, el excanciller comentó que no la conoce, pero sí tuvo contacto con ella vía telefónica en varias oportunidades. Agregó que es una activista muy conocida y ella no fue designada para el consulado en Tijuana sino en Vancouver, “eso no se materializó, yo salí en enero y eso no se materializó”, puntualizó.

¿Cómo son los procesos en los consulados?

El excanciller comentó que hay cerca de 45 pasos que hay que desarrollar para poder crear un consulado. Inicialmente hay que hacer estudios técnicos, luego se hacen revisiones presupuestales y con base en ello se publica un decreto para observaciones.

“Nosotros realmente habíamos realizado ya casi 20 pasos y la secuencia recomendada que con el embajador del país correspondiente se avancen todos los detalles como alquileres, junto a la dirección consular, los alquileres, la estructura necesaria, los procedimientos, y después que esto se ha hecho, se designe obviamente el cónsul o la cónsul”, indicó Murillo.

Afirmó que en el caso de este consulado considera que hubo algo extraño relacionado con el consulado de Tijuana porque no se siguieron los procedimientos.

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