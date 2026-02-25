MinDefensa ignoró todas las alertas y entregó contrato de MI-17 a empresa sin pólizas ni capacidad

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

La Unidad Investigativa de Caracol Radio accedió en exclusiva a las audiencias reservadas y desconocidas hasta ahora, en donde se reveló que el negocio para el mantenimiento de los helicópteros MI -17 iba a ser entre Estados Unidos y Colombia, pero alguien del Ministerio de Defensa, “verbalmente” daño ese acuerdo se le adjudicó a la empresa Vertol System Compny, que terminó en problemas legales con el propio ministerio.

¿Por qué le quitan el arreglo de los helicópteros a los que podían arreglarlos en Estados Unidos, y se lo entregan a Vertol, una empresa sin capacidad técnica y financiera?

En este aparte del interrogatorio de indiciado que rindió ante la Fiscalía el supervisor del contrato, coronel Óscar Ortega, contó que él pidió a sus superiores ser relevado de sus funciones ante su preocupación por las modificaciones al contrato que se estaban planteando desde las altas esferas del Ministerio de Defensa, entre ellas el pago anticipado por USD 16 millones cuando Vertol ya estaba incumpliendo.

En este otro fragmento, el supervisor del contrato, coronel Óscar Ortega, se refirió a la visita que realizaron en octubre de 2024 a las instalaciones de MI Series, el taller aliado de Vertol en Florida, que realizaría la mano de obra a los helicópteros Mi-17. Allí evidenciaron que ese taller no contaba con tecnología para responder en distintas áreas del contrato.

En medio de las audiencias reservadas, habló el coronel Julián Rincón, quien fue el gerente del proyecto del contrato de mantenimiento de los Mi-17 y hoy figura como imputado por la Fiscalía. El coronel Rincón, quien también emitió alertas de incumplimiento por parte de Vertol System Company, aseguró que es inocente y pidió a la justicia poner la lupa sobre “los de corbata” que tomaron las decisiones en el fallido negocio.

En esta declaración jurada ante la Fiscalía, que hace parte de las audiencias reservadas en poder de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Héctor Taborda, representante de Aeroprof S.A.S. (Una de las empresas que participó en el proceso para quedarse con el contrato y que no la volvieron a llamar) dijo a la Fiscalía que Carlos Martín Uribe, representante del taller de Vertol, MI Series, le confesó que sus estados financieros no podrían sostener un contrato de esta magnitud. Igual, le dieron el contrato.

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, cuestionó contundentemente la forma en la que se le entregó el multimillonario contrato a Vertol Systems a pesar de que no cumplía con los requisitos.

Frente a las afirmaciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en las que defendió que no se terminó perdiendo dinero en ese contrato -porque la aseguradora devolvió los USD 16 millones del anticipo- el director de 6AM W, señaló que esa recuperación de recursos no cierra el problema, sino que lo acentúa.

“Aquí no se perdió nada, pero indiscutiblemente alguien tenía un interés especial en Vertol, se incumplió el contrato, se van a hacer vigentes las pólizas. ¿Pero a quién le interesaba el contrato?” dijo Julio Sánchez Cristo.

El director agregó, además: “a esa persona que le interesaba el contrato y después lo adjudicaron, al de corbata, a los de corbata como ellos querían. ¿Lo hicieron por amor a la patria? ¿Lo hicieron gratis?”.