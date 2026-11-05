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Este es el balance de la gestión en el consulado fantasma, según exembajador de Colombia en México

El exembajador de Colombia en México durante el gobierno de Gustavo Petro, Fernando García, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre la gestión de Maryory Pabón, a cargo del consulado “fantasma” que nunca entró en funcionamiento en la ciudad fronteriza de Tijuana.

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Según conoció la Unidad Investigativa de Caracol Radio, además de recibir cerca de 500 millones de pesos en salarios durante nueve meses, Pabón firmó un millonario contrato de arrendamiento (sin asignación presupuestal), que le ha costado 54.930 dólares al Estado colombiano.

¿Cómo fue la gestión de la excónsul Pavón y el consulado fantasma de Tijuana?

El exdiplomático Fernando García defendió la necesidad de crear un consulado de Colombia en Tijuana debido al alto flujo de connacionales que llegan a las zonas fronterizas del norte de México, como se hizo en Monterrey.

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En cuanto a la gestión de Maryory Pabón, aseguró que fue “afortunado” el hecho de poder “trabajar con una persona que estuviera a cargo de la construcción de la idea de consulado”, debido a la incapacidad con la que contaba la embajada para encargarse de esta tarea.

¿Qué pasó con la sede del consulado y las deudas?

El exembajador señaló que “no es normal” que la obra del consulado permanezca inconclusa, pero atribuyó los retrasos a “inconvenientes presupuestales”, de los cuales aseguró no estar al tanto.

“Soy testigo de que la cónsul hizo las gestiones, se hicieron las propuestas; incluso con acompañamiento de la embajada se hicieron las primeras propuestas de las sedes que podrían ser viables”, aseguró.

Fernando García afirmó que las tareas de Maryory Pabón estuvieron coordinadas directamente con la Cancillería, en un nuevo cruce de responsabilidades, ante lo cual siguen sin respuesta las preguntas por el consulado fantasma que acumula millonarias deudas en México.

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