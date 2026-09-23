Presunta corrupción en mantenimiento de helicópteros Mi-17: juez alertó sobre maniobras dilatorias

Justicia

Nuevamente se aplazó la audiencia de acusación en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra seis personas que, al parecer, participaron en el escándalo de corrupción relacionado con la supuesta entrega del contrato para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional. La diligencia se reprogramó para el próximo 15 de diciembre.

La audiencia no se realizó porque el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora, informó que su abogado de confianza renunció el pasado viernes 18 de septiembre, por lo que no tenía un nuevo apoderado que lo representara en la diligencia en la que será llamado a juicio.

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Por esa razón, el juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá reprendió a Mora y advirtió que la renuncia se presentó hace cinco días y que dicha situación debió ser informada para que se asignara un defensor de oficio adscrito a la Defensoría del Pueblo.

“Voy a solicitar un defensor público, pero si usted decide contratar un defensor de confianza —y quiero dejar constancia de una vez—, este abogado recibe el proceso en el estado en el que está; por esto, no voy a conceder aplazamientos, so pena de decir que no conoce el proceso ni voy a permitir más dilaciones frente a este caso”, aseguró el juez.

También dijo que la renuncia del abogado defensor puede ser considerada como “una maniobra dilatoria”, pues ocurrió justo cuando se acercaba la fecha de la audiencia de acusación.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló cómo se habría planificado y ejecutado el presunto caso de corrupción.

¿Quiénes serán acusados?

El exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.

Los delitos por los que deberán responder en juicio son: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

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El cuestionado proceso para contratar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército tiene un capítulo desconocido: antes de elegir ‘a dedo’ a la estadounidense Vertol Systems Company, que incumplió lo pactado luego de recibir 16,2 millones de dólares (casi 60.000 millones de pesos), Colombia había obtenido el visto bueno de Estados Unidos para hacer un negocio entre gobiernos.

En otras palabras, a la hora de entregar esta estratégica responsabilidad —por la que pagaría 32,4 millones de dólares—, el Ministerio de Defensa prefirió a un particular no certificado por el fabricante antes que a las fuerzas armadas más capaces del planeta, con las que tiene una larga historia de colaboración.

Ninguno de los funcionarios contactados por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, incluido el ministro Pedro Sánchez, pudo responder por qué se tomó esa determinación. Lo que sí está documentado es que la Misión del Ejército de los Estados Unidos en Colombia detuvo el proceso binacional luego de ser informada verbalmente de que el Ministerio de Defensa había optado por la negociación directa con una empresa privada. Así se lo comunicó el teniente coronel Aakar C. Brahmbhatt, jefe de esa delegación, al coronel Julián Rincón, gerente del proyecto y hoy imputado por la Fiscalía.

El oficial norteamericano se abstuvo de revelar quién fue el funcionario colombiano que los enteró del cambio de planes y de dar cualquier tipo de declaración. Su asistente se limitó a confirmar la información en poder de Caracol y a manifestar que el negocio de los Mi-17 “no es competencia de la Misión”. El ministro Sánchez también la corroboró.

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Así, sin mayores explicaciones, la cartera dirigida en ese momento por Iván Velásquez desistió del proceso conocido como LOR/LOA, mediante el cual se accede a las Ventas Militares Extranjeras (FMS, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. Y, de paso, renunció a ventajas como el respaldo y la garantía estatales, el soporte de largo plazo y, quizá lo más importante, un menor riesgo de corrupción. Las mismas ventajas que se tenían con Rusia, que antes de la invasión de Ucrania se encargaba del mantenimiento de los Mi-17, en virtud de un convenio entre los dos países.

Lo que vino después de esta cuestionable decisión del Ministerio de Defensa fue una cascada de irregularidades de todo tipo.

Detalles de un contrato que no debió firmarse

El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa entregó de forma apresurada el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, a pesar de que ya sabía que la empresa Vertol y su taller, MI Series Personnel and Parts, no cumplían con los requisitos, como consta en documentos en poder de la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Uno de ellos es el informe del Comité Evaluador, fechado el 30 de diciembre.

Al día siguiente volvieron a revisar la documentación y la compañía seguía sin cumplir. “En esa reevaluación mantenemos que la empresa no se encuentra habilitada para continuar el proceso y que se presenta ausencia de documentación. Ahí somos claros como Comité (Evaluador) en que la empresa no está habilitada. Era una oferta que debía ser rechazada por el Ministerio”, le dijo a la Fiscalía el sargento Jorge Torres, quien integró ese grupo.

Las audiencias reservadas a las que accedió la Unidad Investigativa de Caracol Radio

La Unidad Investigativa de Caracol Radio accedió en exclusiva a las audiencias reservadas, desconocidas hasta ahora, en las que se reveló que el negocio para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 iba a ser entre Estados Unidos y Colombia, pero alguien del Ministerio de Defensa, durante el periodo de Iván Velásquez, “verbalmente” dañó ese acuerdo y se le adjudicó a la empresa Vertol Systems Company, que terminó en problemas legales con el propio Ministerio.

¿Por qué le quitan el mantenimiento de los helicópteros a quienes podían arreglarlos en Estados Unidos y se lo entregan a Vertol, una empresa sin capacidad técnica ni financiera?

En este aparte del interrogatorio de indiciado que rindió ante la Fiscalía el supervisor del contrato, coronel Óscar Ortega, contó que pidió a sus superiores ser relevado de sus funciones ante su preocupación por las modificaciones al contrato que se estaban planteando desde las altas esferas del Ministerio de Defensa, entre ellas, el pago anticipado por USD 16 millones cuando Vertol ya estaba incumpliendo.

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En este otro fragmento, el supervisor del contrato, coronel Óscar Ortega, se refirió a la visita que realizaron en octubre de 2024 a las instalaciones de MI Series, el taller aliado de Vertol en Florida (Estados Unidos), que realizaría la mano de obra de los helicópteros Mi-17. Allí evidenciaron que ese taller no contaba con tecnología para responder en distintas áreas del contrato.

En medio de las audiencias reservadas, habló el coronel Julián Rincón, quien fue el gerente del proyecto del contrato de mantenimiento de los Mi-17 y hoy figura como imputado por la Fiscalía. El coronel Rincón, quien también emitió alertas de incumplimiento por parte de Vertol Systems Company, aseguró que es inocente y pidió a la justicia poner la lupa sobre “los de corbata” que tomaron las decisiones en el fallido negocio.