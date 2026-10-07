Mujer de 72 años murió tras emergencia por fuertes lluvias en Fusagasugá: gobernación se pronunció

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, lamentó el fallecimiento de Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años, quien fue hallada sin vida en la quebrada Manila, sector El Capri, luego de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada en el barrio Marsella, en Fusagasugá.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, la emergencia provocó el taponamiento de las rejillas y el colapso de la red de alcantarillado, lo cual generó un represamiento de aguas que ingresó por la parte posterior del conjunto ‘La Cañada’.

En la casa número 3 se encontraban Luz Marina Ospina Poveda, Laura Manuela González, de 20 años, y Miguel Ángel, de 6 años. Los dos últimos fueron rescatados por los organismos de emergencia.

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Rey señaló que la administración departamental acompañará a la familia de la mujer fallecida y que, una vez la Alcaldía de Fusagasugá adelante la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, se apoyará de manera subsidiaria la búsqueda de soluciones para la atención integral de esta familia.

Por su parte, la emergencia dejó inundaciones en otros cinco barrios, con tres viviendas afectadas hasta el momento, además de encharcamientos en la zona del hospital y caída de árboles en la vía Fusagasugá–Pasca.

Lluvias también generaron emergencias en otros municipios

Por otro lado, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en Cajicá, así como en las veredas San Martín y Santa Ana de Gachancipá, donde se reportó un inmueble afectado. También, se registró un incidente en el centro comercial Outlet de Sopó.

Desde la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hicieron un llamado a la comunidad para extremar las medidas de cuidado durante esta temporada de lluvias e insistieron en reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.