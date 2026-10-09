Ruptura de un tubo de agua colapsó la movilidad en la Carrera Séptima

Ruptura de un tubo de agua Bogotá. Foto de referencia

A las 8:15 de la noche de este jueves 8 de octubre se reportó la ruptura de la válvula de un tubo de agua sobre la Carrera séptima con Calle 127, lo que ocasionó el cierre en ambos sentidos de la vía, obligando a conductores a tomar vías alternas como la Carrera 9.

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Las autoridades llegaron al mismo punto, donde también colapsó el techo de una estación de servicio por la fuerza del agua; ninguna persona resultó herida.

Sin embargo, estas no fueron las únicas emergencias que se registraron durante la tarde y noche del jueves; el cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad realizó el trozado de un árbol que cayó sobre un vehículo en la localidad de Suba; en el hecho ninguna persona resultó herida.

Así mismo se registraron encharcamientos en vías principales del norte de la ciudad como la Calle 94 con carrera 15, la Avenida Boyacá con calle 170 y la Avenida ciudad de Cali con calle 132.

Las autoridades recomiendan a todos los actores viales tener precaución en las vías durante las lluvias para prevenir accidentes.

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