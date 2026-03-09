Lluvia con granizo en Bogotá: ¿cuáles son las localidades afectadas y en dónde hay inundaciones?

Durante la tarde de este lunes, 9 de marzo, se han registrado lluvias en varias localidades de Bogotá, las cuales han generado inundaciones, encharcamientos y problemas con la movilidad. Incluso en algunos puntos de la ciudad se ha caído granizo.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las localidades más afectadas son:

Usaquén

Suba

Chapinero

San Cristóbal

Ciudad Bolívar

Usme

Asimismo, los puntos de inundaciones o encharcamientos son:

Cra. 7 con calle 106

Cra. 7 con calle 127

Cra. 15 con calle 100

Cra. 7 con calle 74

Cra. 9 con calle 113 y 117

Calle 127 con Cra. 9A

Calle 94 con Cra. 9 - Deprimido

Usaquén, la localidad más afectada

La localidad más afectada durante este lunes ha sido Usaquén. En el sector de la calle 127 con carrera 2, en la estación Ana Restrepo del Corral, se reporta un acumulado aproximado de 56 milímetros de lluvia en dos horas, lo que equivale a llenar cerca de 22 piscinas olímpicas.

Las lluvias también han generado inundaciones en la avenida Novena entre calles 109 y 116, así como en el deprimido de la Novena. Entre la calle 130 y la calle 127, entre carreras séptima y 11, se presentó granizo, sin que hasta el momento se reporten afectaciones a viviendas, personas o a la movilidad.

“De manera articulada con la Secretaría Distrital de Movilidad y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, el Distrito adelanta acciones para garantizar el flujo vehicular en los sectores afectados”, aseguró el IDIGER a través de un comunicado.

Recomendaciones ante las lluvias

El IDIGER hace algunas recomendaciones ante las fuertes lluvias que se han registrado en Bogotá durante la tarde de este lunes 9 de marzo. En ese sentido recomienda: