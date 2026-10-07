¿Qué responde el Concejo de Bogotá por contrato que permite lavado de las camionetas de concejales?

En las últimas horas se conoció que la Secretaría de Hacienda firmó un contrato por $75 millones de pesos para el mantenimiento preventivo de los siete vehículos que tiene el Concejo de Bogotá, pero lo curioso es que también incluye el lavado exterior de los 45 carros de los concejales que son asignados por la UNP y que no responde por este gasto que se ubica entre los 40 y 80 mil pesos.

De acuerdo con lo estipulado en los anexos del contrato, el lavado tendrá una periodicidad máxima de dos veces por mes para cada vehículo propio y no propio.

Ante la situación, el Concejo de Bogotá se pronunció, aclarando la ejecución del contrato hasta la fecha y que no fue firmado por el presidente actual de la corporación, Humberto Amín, sino que fue firmado anteriormente.

“En la presente vigencia, cinco (5) meses a la fecha, respecto al rubro de lavado, solo se ha utilizado el 9.86% del presupuesto disponible, es decir, $986.000 pesos, los cuales dan un promedio de $246.000 mensuales, evidenciando que los costos asociados a la limpieza no generan una afectación considerable sobre el valor total, por cuanto la ejecución principal del contrato está enfocada al mantenimiento correctivo, preventivo y certificaciones técnico-mecánicas y de gases contaminantes a los vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá D.C.”, dice el comunicado.

Por último, indican que el contrato surge de una necesidad del área Administrativa de la Corporación y que se le remite a la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual es la ordenadora del gasto.