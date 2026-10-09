Caos en la movilidad: Taxistas bloquean la vía Villavicencio – Bogotá

Caos vehicular en la vía al Llano, debido a un cierre total a la altura del kilómetro 85+400, en el sector de Llano Lindo, en Villavicencio.

Los bloqueos en la movilidad son protagonizados por integrantes del gremio de taxistas de la capital del Meta, quienes exigen modificaciones en el esquema de pico y placa vigente, así como el cumplimiento de supuestos compromisos previamente pactados con la Alcaldía de la capital del Meta.

Según los reportes oficiales sobre el estado de la movilidad, la protesta intermitente ha derivado en cierres continuos en los que los manifestantes autorizan el paso alternado de vehículos únicamente cada 20 minutos, situación que ha generado prolongados represamientos de tráfico en esta estratégica vía nacional.

Esta situación es delicada teniendo en cuenta que es puente festivo, y es desde el viernes cuando más empieza a aumentarse el tráfico en el sentido Bogotá-Villavicencio.