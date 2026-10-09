Galán rechaza acusación de Petro y defiende actuación policial en Bogotá

“No sea irresponsable”, con estas palabras el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán le respondió al expresidente Gustavo Petro, quien lo tildó de ‘cómplice de genocidio’ tras la intervención policial que se realizó durante la manifestación propalestina que tuvo lugar el miércoles 7 de octubre.

“No sea irresponsable, expresidente. No se le olvide que las palabras de un líder político tienen peso y pueden terminar en violencia. ¿Ya olvidó la historia reciente de Colombia?" aseguró el mandatario local en su cuenta de X.

Durante las manifestaciones, que afectaron a más de 140 mil usuarios de TransMilenio, varios manifestantes habrían lanzado objetos contundentes contra una iglesia en la localidad de Teusaquillo; en el hecho una persona del equipo de gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

“Estas acciones violentas ameritaron levantar la etapa de diálogo en este punto específico de la marcha y posteriormente requirieron la intervención de la Policía para restablecer el orden público.” aseguró Gustavo Quintero, el secretario de gobierno.

Las declaraciones fueron rechazadas por amplios sectores de la política y del gobierno nacional, quienes pidieron responsabilidad en los mensajes para evitar acciones violentas durante futuras manifestaciones.