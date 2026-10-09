Abren 18.000 cupos disponibles para jornada de empleo en Bogotá: ¿Cómo aplicar?

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico el 15 de octubre llevará a cabo en Corferias una ‘Megaferia de Empleo’, donde los ciudadanos interesados podrán inscribirse para participar del espacio que ofrece múltiples empleos según el perfil de cada persona.

Entre las vacantes disponibles se dispondrán empleos para jóvenes con o sin experiencia, con perfil profesional, adultos mayores con más de 50 años, personas discapacitadas, migrantes, entre otros perfiles.

De igual manera, se encontrarán espacios de formación orientados a capacitar a los interesados en materia de habilidades que se requieren frente a las tendencias que establece el mercado laboral.

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Empleos que ofrece la Mega Feria Laboral

El espacio contara dentro de su oferta laboral empleos en los sectores de:

Comercio.

Construcción.

Sector Financiero.

Logística y Transporte.

Salud.

Turismo y Gastronomía.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Industrias Creativas.

Adicionalmente, 30 empresas realizarán procesos de preselección avanzada, mientras que otras 12 se enfocarán en oportunidades laborales destinadas a personas mayores de 50 años.

El proceso de inscripción para poder participar del evento se puede realizar tanto de manera presencial como virtual, acomodándose a la accesibilidad de cada interesado.

¿Cómo puede inscribirse a la ‘Megaferia de Empleo’?

Se destinaron diferentes maneras para que las personas puedan hacer parte de esta iniciativa; como opción principal, se puede realizar la inscripción por la página oficial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en la que encontrará toda la información acerca de la jornada.

Otra alternativa es mediante el canal de WhatsApp ‘Empleo Bogotá’, en el que se estarán mandando actualizaciones de información referente al evento, así como de forma constante el link para la inscripción.

Se contará con puntos de atención presencial como la sede de la Agencia de Empleo de Bogotá, ubicada en la carrera 13 #27-00, edificio Bochica, local 12, en Bogotá, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

También se tendrán los siguientes puntos por localidades:

Usaquén: calle 165 #7-38.

calle 165 #7-38. Ciudad Bolívar: calle 68D bis A sur #49F-70.

calle 68D bis A sur #49F-70. San Cristóbal: avenida Primero de Mayo #01-40 sur.

avenida Primero de Mayo #01-40 sur. Rafael Uribe Uribe: calle 32 sur #23-62.

calle 32 sur #23-62. Kennedy: transversal 78K #41A-04 sur.

Como última modalidad se tiene a la Unidad Móvil de Empleo, que se encontrará en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, ubicada en la diagonal 62 sur #20F-20 en el barrio San Francisco, hasta el 10 de octubre en horarios de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

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