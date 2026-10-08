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08 oct 2026 Actualizado 23:48

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Bogotá

Alerta por inicio de segundo pico respiratorio del año en Bogotá

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la comunidad vulnerable para que complete su esquema de vacunación y así evitar enfermedades respiratorias.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Con la intensificación de las lluvias en Bogotá durante los últimos días, las autoridades de salud confirmaron el inicio del segundo pico respiratorio del año; por lo que hacen un llamado a la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar un colapso de la red de urgencias.

Hasta el momento la ciudad ha atendido a 1.233.006 personas por Infección Respiratoria Aguda (IRA), 18,1 % menos que las registradas para el mismo periodo de 2025, sin embargo, los servicios de hospitalización por todas las enfermedades en adultos superaron el 90% de su capacidad y el servicio pediátrico el 89,4%, por lo que las alarmas se mantienen encendidas.

El llamado desde la Secretaría Distrital de Salud es reforzar la prevención y detectar signos de alerta; además, prestar especial atención a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones como adultos mayores de 60 años y menores de 5 años, a quienes se les debe completar su esquema de vacunación.

“La temporada respiratoria no se vive igual para todos. Por eso, este es el momento de reforzar la prevención: vacunarnos, proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo y consultar oportunamente ante los signos de alarma”, señaló Martha López, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Los esquemas de vacunación para menores de 5 años deben contener las dosis de sarampión, triple viral, pentavalente e influenza, en gestantes influenza, covid19, tosferina y VSR; en personas mayores de 60 años influenza, COVID-19 y neumococo y cualquier adulto con enfermedades de riesgo vacunación contra influenza.

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