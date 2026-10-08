Alerta por inicio de segundo pico respiratorio del año en Bogotá

Con la intensificación de las lluvias en Bogotá durante los últimos días, las autoridades de salud confirmaron el inicio del segundo pico respiratorio del año; por lo que hacen un llamado a la ciudad para completar esquemas de vacunación y evitar un colapso de la red de urgencias.

Hasta el momento la ciudad ha atendido a 1.233.006 personas por Infección Respiratoria Aguda (IRA), 18,1 % menos que las registradas para el mismo periodo de 2025, sin embargo, los servicios de hospitalización por todas las enfermedades en adultos superaron el 90% de su capacidad y el servicio pediátrico el 89,4%, por lo que las alarmas se mantienen encendidas.

El llamado desde la Secretaría Distrital de Salud es reforzar la prevención y detectar signos de alerta; además, prestar especial atención a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones como adultos mayores de 60 años y menores de 5 años, a quienes se les debe completar su esquema de vacunación.

“La temporada respiratoria no se vive igual para todos. Por eso, este es el momento de reforzar la prevención: vacunarnos, proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo y consultar oportunamente ante los signos de alarma”, señaló Martha López, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Los esquemas de vacunación para menores de 5 años deben contener las dosis de sarampión, triple viral, pentavalente e influenza, en gestantes influenza, covid19, tosferina y VSR; en personas mayores de 60 años influenza, COVID-19 y neumococo y cualquier adulto con enfermedades de riesgo vacunación contra influenza.