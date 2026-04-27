25 municipios de Cundinamarca se encuentran en emergencias por las fuertes lluvias

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey entregó un nuevo balance de las emergencias generadas por las fuertes lluvias en el departamento durante las últimas 72 horas.

De acuerdo con el mandatario departamental, hay 25 municipios en estado de emergencia y cuatro vías bloqueadas. La de mayor interés para la movilidad es la vía que comunica a los municipios de Mosquera y La Mesa.

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“Los puntos están bloqueados por caída de rocas y material lodoso, especialmente en el sector de Curubital, y la Y, sector La Virgen. Allí estamos trabajando con el concesionario y también con maquinaria para levantar estos bloqueos y permitir que hacia horas de la tarde tengamos por lo menos un carril habilitado, que el tráfico pueda seguir rodando por este corredor turístico”, dijo el gobernador.

Por ahora de acuerdo con las autoridades, se adelantan los trabajos para ayudar a las poblaciones de Anolaima, La Calera, Caparrapí, Pacho, Útica.

“Y también trabajamos con los Comités de Gestión del Riesgo que garanticen actuaciones rápidas y Puestos de Mando Unificado para garantizar que no tengamos pérdidas de vidas humanas o pérdida al patrimonio de los transeúntes o de los usuarios de esos corredores viales”, concluyó Rey.