EAAB controló fuga en tubería en Usaquén: Varios barrios de la localidad están sin servicio de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aseguró que ya fue controlada una fuga de agua registrada en una tubería de alta presión, en la carrera 7 con calle 123, al norte de la ciudad.

Según la entidad, para atender la emergencia, fue necesario realizar maniobras en la línea matriz nororiental que obligaron a suspender el suministro de agua en algunos sectores de Usaquén. Las causas que originaron el daño son objeto de investigación por parte de los expertos de la Empresa de Acueducto.

Mientras se adelantan los trabajos de reparación de la tubería, el servicio de agua permanecerá suspendido en la zona comprendida desde la calle 119 hasta la calle 198, entre carrera 7 y la carrera 10 este.

Zonas de Servicio de Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosque de Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama y Cadena de Codito.

Barrios Afectados.

Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén - Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental - La Roca (Predio), Barrancas Oriental - Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

La EAAB habilitó el suministro de agua a través de Carrotanques, servicio que se podrá solicitar en la Acualínea 116. “Se dará prioridad a clínicas y lugares de alta concentración de personas”.

Según el cronograma de trabajo el servicio estaría restablecido en la noche de este viernes 9 de octubre.