Emergencia por lluvias en Bogotá: Fuertes aguaceros causaron inundaciones en Hospital La Samaritana

Las fuertes precipitaciones que azotaron a Bogotá este martes 6 de octubre causaron estragos en la infraestructura del Hospital Universitario de La Samaritana, ubicado en el centro de la ciudad. Las intensas lluvias, que se prolongaron por cerca de 20 minutos en ese sector, desbordaron los canales de drenaje provocando graves filtraciones e inundaciones en el interior del centro médico.

De acuerdo con reportes del personal médico, el agua afectó principalmente la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), localizada en el quinto piso, y el área de Urgencias. Además, se registró la caída de una sección del techo del auditorio y uno de los ascensores principales quedó fuera de servicio tras resultar inundado.

A través de las redes sociales se difundieron múltiples videos que daban cuenta de la magnitud de la emergencia, mostrando a trabajadores intentando evacuar el agua de los pasillos.

Ante la alarma ciudadana, el centro asistencial confirmó que no se presentaron graves afectaciones y que el servicio se sigue prestando con normalidad.

“Queremos informar a nuestros usuarios y comunidad que, tras las intensas lluvias registradas hoy 6 de octubre, se presentaron inundaciones en algunas áreas del hospital. Gracias a la rápida respuesta de nuestro equipo, la situación se encuentra completamente solucionada”.

Alerta climática en la capital

Este incidente se suma a los colapsos viales y granizadas registrados entre el lunes 5 y el martes 6 de octubre en localidades como Kennedy, Engativá, Suba y Fontibón.

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, IDIGER, advirtió que el paso de una onda tropical aumentará el volumen de lluvias durante el resto de la semana, por lo que hicieron un llamado a la prevención y a reportar novedades en la línea 123.