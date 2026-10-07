Operativo contra el transporte informal en Soacha terminó en bloqueos en la Autopista Sur

Soacha intensificó la lucha contra el transporte informal; en la mañana de este miércoles 7 de octubre, desde la Secretaría de Gobierno y su dirección de espacio público, junto con la Policía de tránsito, realizaron un operativo para verificar qué bicitaxis o mototaxis estarían fuera de la normativa vigente, usando motores a gasolina; durante el hecho inmovilizaron a 20 bicitaxis.

Según las autoridades municipales, previamente se habían realizado reuniones con los transportadores de este tipo de vehículos, donde se dieron las pautas, conforme a lo establece la ley, para que este tipo de servicio pueda operar en Soacha, sin embargo, no se cumplieron con dichos requerimientos.

“Advertimos por intermedio de la Personería que este tipo de operativos se iban a desarrollar y por eso los comenzamos el día de hoy. Es el respeto y la gran exigencia que nos piden los ciudadanos, de que realmente podamos cumplir la normatividad y en su defecto tengamos ese gran acompañamiento institucional”, aseguró el Secretario de Gobierno, el Brigadier General en retiro, Carlos Humberto Rojas.

Por lo que aseguraron que los controles continuarán de manera permanente, especialmente para proteger la movilidad, la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos; en lo corrido del año han desarrollado 277 procedimientos contra esta modalidad.

Jornada de bloqueos en la Autopista Sur

Como resultado de los operativos un grupo de conductores de estos vehículos inició bloqueos intermitentes en la Autopista Sur, exigiendo el derecho al trabajo; terminando con la intervención del UNDMO.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, rechazó los bloqueos y cualquier acción que pretenda afectar la movilidad de la ciudad o impedir el cumplimiento de la ley.

“En Soacha no vamos a permitir que se bloqueen las vías ni que se desafíe a las autoridades. Respaldamos a nuestra Policía, a nuestro Ejército y a los funcionarios de Movilidad que están haciendo su trabajo. Los operativos contra el transporte informal no se van a detener y quien incumpla la ley tendrá que responder ante las autoridades”, afirmó el mandatario.

Durante la jornada estuvieron cerradas cinco estaciones de la Troncal Sur, que conectan el Portal Sur con el municipio de Soacha, afectando a más de 7 mil usuarios.