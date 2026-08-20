Concejo de Medellín recibe proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

Radicado la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial en Medellín. Foto: Cortesía Concejo de Medellín

Medellín, Antioquia

La Administración Distrital de Medellín radicó ante el Concejo el Proyecto de Acuerdo 104 de 2026, que busca la revisión y ajuste de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El documento, de más de 17.000 folios, inicia ahora su trámite legislativo y el Cabildo tendrá 90 días para estudiarlo, analizarlo y debatirlo.

El POT establece las reglas que definen cómo crece y se organiza la ciudad: qué se puede construir y dónde, cómo se desarrollan los barrios y veredas, dónde se requieren vías y parques, y qué zonas deben protegerse. Es el principal instrumento de ordenamiento territorial y no se revisaba de manera integral desde hace más de 12 años.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la propuesta se construyó con amplia participación ciudadana. “Esta propuesta la construimos como más nos gusta: con la gente. Recorrimos Medellín y escuchamos a las comunidades, los gremios, la academia y diferentes sectores. Cerca de 10.000 personas participaron y dejaron casi 7.000 aportes. Y 6 de cada 10 fueron acogidos en la propuesta que hoy presentamos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, calificó la radicación como un hito. Señaló que el proyecto aborda temas prioritarios como la regulación de la vivienda turística, la exigencia de parqueaderos en nuevas construcciones, el mal parqueo y la adaptación al cambio climático para reducir riesgos en las laderas. “El reto será traducir un documento técnico y jurídico al lenguaje cotidiano para facilitar la participación ciudadana”, indicó.

Desde el Departamento Administrativo de Planeación se explicó que la radicación marca el inicio de una nueva etapa. Se destaca que el Concejo tendrá la responsabilidad de revisar las necesidades actuales y futuras del territorio, y se anunció que la Administración acompañará el proceso con mesas de trabajo con sectores y gremios para incorporar más voces al debate.

El proceso de construcción participativa se extendió durante dos años y reunió aportes de comunidades, gremios, academia y otros actores. Con estos insumos y estudios técnicos se consolidó la iniciativa que ahora inicia su trámite en la Corporación.