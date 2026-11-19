Medellín

Las intensas lluvias registradas en Medellín provocaron el colapso de dos viviendas de madera y dejaron una tercera inclinada en el barrio Llanaditas, ubicado en la comuna 8 (Villa Hermosa).

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la emergencia e informó que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y personal técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) se desplazaron hasta el sector para evaluar las condiciones de las estructuras afectadas y verificar posibles riesgos adicionales, indicando que no hubo personas lesionadas.

Asimismo, la Comisión Social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento a las familias damnificadas, mientras avanzan las inspecciones para determinar las medidas necesarias frente a la emergencia.

Lluvias provocaron desbordamientos de quebradas en Medellín

La situación se presentó en medio de las fuertes precipitaciones que afectaron diferentes sectores de Medellín, donde el aumento de los caudales llevó a que dos quebradas alcanzaran el nivel de alerta roja.

Además, se reportaron desbordamientos de las quebradas La Presidenta, La Poblada y La Escopetería, que ocasionaron inundaciones en varias vías de la ciudad y dificultades para la movilidad.

Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de las zonas afectadas por las lluvias, especialmente en sectores cercanos a quebradas y áreas de ladera donde pueden presentarse movimientos en masa.