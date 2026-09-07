Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín traería cambios en movilidad y estacionamientos

Medellín

La propuesta de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) plantea modificar la regulación de parqueaderos en Medellín. La iniciativa busca reemplazar los topes máximos actuales por un sistema de mínimos obligatorios, definidos según el uso del suelo y el tamaño de los predios.

El objetivo central de la medida es mitigar la ocupación indebida del espacio público y de las vías por vehículos estacionados. La movilidad fue un eje clave en este proceso, acumulando 990 aportes de la ciudadanía durante la fase de participación pública.

Desarrollo alrededor de los sistemas de transporte

La revisión introduce un capítulo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) para reglamentar los sectores cercanos a estaciones masivas. En estas áreas se priorizará el uso mixto del suelo y la edificación de vivienda de interés social e interés prioritario.

Bajo el esquema DOT, las construcciones deberán habilitar un cicloparqueadero por cada diez celdas para automóviles. Además, se exigirá adaptar puestos para personas con discapacidad y reservar al menos un 2 % del espacio para vehículos eléctricos.

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Priorización peatonal y red intermodal

El proyecto coloca al peatón en el centro de la estrategia, considerando que el 41.6 % de los desplazamientos en la ciudad se efectúan a pie. Para ello, proyecta redes peatonales continuas y accesibles, acompañadas por zonas de tráfico calmado en áreas de riesgo.

Para los ciclistas se contempla una red conectada con el transporte público metropolitano. Adicionalmente, se prevé ajustar el ancho de los carriles vehiculares para dar prioridad al transporte colectivo y ampliar andenes, ciclorrutas y zonas verdes.