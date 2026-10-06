“Lo que la mató fue ese veneno”: esposo de mujer que murió mientras le hacían un tatuaje.

En las últimas horas se conoció que una combinación de fentanilo, ketamina y midazolam fue la causante de la muerte de Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto después de una sesión de tatuaje a domicilio en Bogotá.

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De acuerdo con Jonathan Cantor, esposo de la mujer, ellos pidieron la ayuda de un hombre para que le suministrara algún medicamento que le quitara el dolor que le generaba la tercera sesión del tatuaje.

“Entonces, eso fue lo que no dejó que terminara el tatuaje normal, porque la primera y la segunda sesión, ella se le dejó normal, sin anestesia, ella era tolerante el dolor. Y muchos no captan que no fue el tatuaje lo que la mató porque, en Medicina Legal salió de que ella murió, fue por la cantidad de el revuelto de cóctel, de veneno que él hizo, eso fue lo que se la mató”, dijo Cantor.

Además, Jonathan aseguró que buscaron a alguien que le ayudara a su mujer para controlar el dolor.

“Mi esposa le dice al tatuador, ya no aguanto más . (…) Mi esposa, cuando habla con la amiga, dice, no, pues, Juan Jahir practica en la casa de él. Hace liposucciones, y haces todos esos procedimientos estéticos. Entonces ahí lo contactan”, agregó.

Finalmente, el hombre aseguró que, pese a que el auxiliar de enfermería que inyectó a su esposa el fatal medicamento, vivía en la misma calle no lo ha vuelto a ver.

“Solo se ha comunicado con nosotros el tatuador que lo conocemos hace 11 años, pero del otro hombre no sabemos nada”, concluyó.

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