Extraña muerte de una mujer mientras se tatuaba en Bogotá: esto se sabe

Bogotá D.C

Una mujer de aproximadamente 33 años murió el pasado sábado 15 de agosto en su casa ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Lo extraño de este caso es que la mujer muere de repente cuando se está realizando un tatuaje a domicilio en su vivienda.

Las autoridades recibieron este caso y la información que entregó la familia de la mujer es que fue producto de la anestesia que le aplicaron para hacerse el tatuaje.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene información oficial sobre las causas del fallecimiento de la mujer y tampoco hay indicios de si estaría relacionado con el tatuaje o la anestesia aplicada durante el procedimiento.

Continuarán las investigaciones para esclarecer este extraño caso y determinar la responsabilidad del caso. Esto pone de relieve la discusión sobre la responsabilidad de quienes ofrecen servicios de tatuaje a domicilio, pero a la vez de quien decide realizarse el procedimiento.