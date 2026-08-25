“Le habrían aplicado anestesia para animales”: hermana de mujer que murió cuando le hacían tatuaje

Caracol Radio habló con Claudia García, hermana de Yenifer García, la mujer que falleció mientras le realizaban un tatuaje en su propia vivienda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con Claudia, la mujer de 33 años, se iba a someter a una tercera sesión del tatuaje que cubría su espalda. Sin embargo, ante el dolor decidieron contratar a una persona que le aplicara anestesia.

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El hombre que aplicó los me

“El tatuaje era muy grande, y ella, en la parte baja de la espalda, no aguantó sin anestesia, porque ella ya llevaba varias secciones, creo que 2 o 3 (…) Entonces, pensó en conseguir a alguien que le aplicara anestesia. Una amiga le dice, yo le colaboro con ese tema y venga, buscamos a alguien conocido. Entre esos, la amiga tenía a alguien allegado a ella y le ofreció el servicio de él. Le dijo: mira, él ha hecho anestesias y ha hecho suave brisas y ha hecho lipopapadas. (...) Entonces, confiaron en este personaje que les ofreció la anestesia, pero que ella iba a estar, efectivamente, más despierta que en su totalidad sedada”, relató la mujer.

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Según Claudia, el hombre no solo inyectó una vez a su hermana, si no varias veces e incluso aun no saben que medicamento le puso a su Yenifer.

“Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo. (...) Solamente se encontraron como dos clases de medicamento, y él dijo que solamente había puesto uno que es, dicen que con eso se procesa el tusi. O que eso es anestesia ya para animales”, agregó.

Claudia aseguró que Yenifer no sufría de ninguna enfermedad y que incluso quería terminar rápido el tatuaje para ir a celebrar los 15 años de su hija.

“Ella quería, terminarlo, porque para el 25 de septiembre tenían un viaje, teniendo en cuenta que la niña, que ahoritica tiene 14 años, cumplía los 15. Entonces, iban era de viaje a celebrar los 15 de la niña. Y, pues, ya todo eso quedó comprado”, concluyó.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades que tendrían el tatuador y el auxiliar de enfermería que aplicó los medicamentos por determinar.