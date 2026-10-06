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06 oct 2026 Actualizado 13:24

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Ladrones atacaron de nuevo a usuarios de la ciclorruta en la calle 26: iban por una moto eléctrica

Los hechos se presentaron en la calle 26 con Avenida Boyacá.

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Una vez más los delincuentes se están aprovechando de la oscuridad y de la falta de presencia de policías en la ciclorruta de la calle 26. Un lugar, que se ha convertido escenario de múltiples robos, donde los delincuentes están listos para atacar a los transeúntes.

El ultimo ataque fue grabado en su totalidad por un hombre que se movilizaba en una moto eléctrica y que fue interceptado por tres hombres cuando salía del túnel de esta ciclorruta.

En el video se puede evidenciar como en medio de un forcejeo los hombres alcanzan a quitarle la moto. Sin embargo, el dueño del vehículo activa lo que parece ser un bloqueador e inmediatamente el vehículo se apaga por lo que los ladrones lo dejan tirado y salen corriendo.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año han sido hurtadas 5.680 bicicletas y se han recuperado 1343.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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