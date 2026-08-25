Mujer murió haciéndose un tatuaje en Bogotá: el hombre que la intervino no era anestesiólogo

Luego de ocho días después de la muerte de una mujer durante una sesión de tatuaje realizada en una vivienda de Rafael Uribe Uribe, aun no hay personas capturadas por esta situación que una vez más sobre la mesa los riesgos de practicarse procedimientos médicos en lugares indebidos o con personas que no son profesionales en temas de salud.

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Sumado a esto, y como lo reveló el concejal Jairo Avellaneda el hombre que habría participado en el procedimiento de sedación realizado antes de que la mujer sufriera la emergencia figura como auxiliar de enfermería y no como médico anestesiólogo.

“Tenemos preguntas que necesitan respuesta: ¿cómo se obtuvieron estos medicamentos?, ¿quién los suministró y bajo qué condiciones fueron utilizados dentro de una vivienda? ¿Está fallando algo en el control de estas sustancias?“, cuestionó Avellaneda quien además presta asesoría jurídica con su equipo en el caso.

Avellaneda pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar, con base en las pruebas y los resultados forenses, las circunstancias de la muerte y las eventuales responsabilidades.

Alerta por acceso a medicamentos para sedación

Para el concejal, el caso también abre una discusión sobre los controles existentes para acceder a medicamentos y productos utilizados para sedación o para disminuir el dolor durante tatuajes.

Avellaneda pidió a la Secretaría de Salud revisar los mecanismos de vigilancia sobre estas sustancias, incluidas aquellas de aplicación tópica, y evaluar controles más estrictos para evitar procedimientos de sedación en viviendas o lugares que no cuenten con personal habilitado, monitoreo y capacidad para responder ante una emergencia.

“Una mujer quería hacerse un tatuaje y hoy su familia está buscando respuestas. Si existen vacíos en la regulación, hay que cerrarlos. No podemos esperar otra tragedia para preguntarnos quién controla estos procedimientos y cómo se accede a estos medicamentos”, señaló.