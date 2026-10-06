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06 oct 2026 Actualizado 02:41

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Video: Así fue la fuerte granizada en Bogotá este lunes 5 de octubre

La granizada llevó a que el Aeropuerto El Dorado suspendiera operaciones por más de una hora.

Granizado en Bogotá. Foto: Capturas de pantalla de X

Granizado en Bogotá. Foto: Capturas de pantalla de X

Granizado en Bogotá. Foto: Capturas de pantalla de X
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Este lunes 5 de octubre Bogotá tuvo un cambio de temperatura muy fuere pasando de un calor de 24,6 grados centígrados a una fuerte granizada que atemorizó a cientos de ciudadanos.

En pocos minutos, las localidades como Chapinero y Usaquén fueron escenarios de lluvias y en menos de dos horas, localidades como Engativá, Fontibón, Suba, Teusaquillo y Kennedy enfrentaron granizada.

Asimismo, vías principales de la ciudad como la Avenida Calle 13, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Primero de Mayo, registraron fuertes encharcamientos.

Algunos internautas compartieron fotos y videos de la granizada que incluso, llevó a que el Aeropuerto El Dorado suspendiera operaciones por más de una hora generando atrasos y demoras en los viajes.

Videos y fotos de la granizada en Bogotá

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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