Economía

Simulador del FNA: paso a paso para calcular su crédito de vivienda nueva o usada

Conozca aquí qué es el simulador de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro y cómo funciona:

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se ha consolidado como una de las entidades más relevantes en Colombia para quienes buscan comprar vivienda propia, ya sea nueva o usada.

Además de administrar cesantías, el FNA ofrece alternativas de financiamiento que permiten a miles de familias acceder a una casa o apartamento sin necesidad de contar con todo el dinero de contado.

Ante el aumento del interés por el mercado de vivienda usada y la necesidad de planear mejor las finanzas personales, la entidad dispone de una herramienta clave: el simulador de crédito de vivienda, una plataforma digital que permite conocer de forma aproximada el valor de la cuota mensual y las condiciones del préstamo.

Lea también: FNA acaba con la cuota inicial y financia al 100% el valor de las viviendas VIS y VIP

Qué es el simulador de crédito del FNA y para qué sirve

El simulador del Fondo Nacional del Ahorro es una herramienta virtual gratuita que permite estimar cómo quedaría un crédito hipotecario antes de iniciar el trámite formal.

A través de esta plataforma, los afiliados pueden proyectar el valor del préstamo, el monto a financiar y el tiempo estimado de pago, teniendo en cuenta variables como ingresos, cuota inicial y subsidios.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean evaluar su capacidad de endeudamiento y comparar escenarios antes de tomar una decisión financiera de largo plazo.

Qué datos necesita para hacer la simulación

Antes de ingresar al simulador, es importante tener a la mano información básica como:

  • Ingreso mensual del afiliado o valor aproximado de la vivienda
  • Tipo de inmueble (nuevo o usado)

Destino del crédito (compra, construcción, mejora o liberación de gravamen)

  • Valor de la cuota inicial
  • Si cuenta o no con subsidio de vivienda

Con estos datos, el sistema genera una proyección ajustada a las condiciones del solicitante.

Paso a paso para usar el simulador del Fondo Nacional del Ahorro

  • Ingresar a la plataforma oficial: Debe ingresar a la página web oficial del Fondo Nacional del Ahorro y dirigirse al menú principal. Allí encontrará la sección ‘Vivienda’, donde se concentran todas las opciones relacionadas con créditos hipotecarios.
  • Elegir el simulador de crédito de vivienda: Dentro de la sección de vivienda, seleccione la opción ‘Simulador de crédito de vivienda’. También puede acceder directamente a través del enlace habilitado por la entidad.
  • Seleccionar el tipo de simulación: El sistema permite simular el crédito de dos formas:
  • Con base en su ingreso mensua
  • lA partir del valor total de la vivienda

Debe elegir la opción que mejor se ajuste a su situación financiera.

  • Completar el formulario: Posteriormente, el simulador solicitará que diligencie un formulario con datos personales y financieros. En este punto, deberá indicar el destino del crédito, como compra de vivienda nueva, vivienda usada, construcción, mejora, compra de cartera o liberación. Si cuenta con subsidio, recuerde activar esta opción.
  • Obtener los resultados: Finalmente, haga clic en ‘Simular’. El sistema le mostrará un resumen con el valor aproximado del crédito, la cuota mensual, el plazo y otras condiciones relevantes del financiamiento.

Por qué usar el simulador antes de solicitar el crédito

Utilizar el simulador del FNA permite tomar decisiones informadas, ajustar expectativas y evitar sobreendeudamiento. Además, facilita la planeación financiera y ayuda a definir si el crédito se ajusta al presupuesto familiar antes de iniciar el proceso formal con la entidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad