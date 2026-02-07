Simulador del FNA: paso a paso para calcular su crédito de vivienda nueva o usada

El FNA abre convocatoria del programa de prácticas remuneradas: Pagan más de 2 millones

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se ha consolidado como una de las entidades más relevantes en Colombia para quienes buscan comprar vivienda propia, ya sea nueva o usada.

Además de administrar cesantías, el FNA ofrece alternativas de financiamiento que permiten a miles de familias acceder a una casa o apartamento sin necesidad de contar con todo el dinero de contado.

Ante el aumento del interés por el mercado de vivienda usada y la necesidad de planear mejor las finanzas personales, la entidad dispone de una herramienta clave: el simulador de crédito de vivienda, una plataforma digital que permite conocer de forma aproximada el valor de la cuota mensual y las condiciones del préstamo.

Qué es el simulador de crédito del FNA y para qué sirve

El simulador del Fondo Nacional del Ahorro es una herramienta virtual gratuita que permite estimar cómo quedaría un crédito hipotecario antes de iniciar el trámite formal.

A través de esta plataforma, los afiliados pueden proyectar el valor del préstamo, el monto a financiar y el tiempo estimado de pago, teniendo en cuenta variables como ingresos, cuota inicial y subsidios.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes desean evaluar su capacidad de endeudamiento y comparar escenarios antes de tomar una decisión financiera de largo plazo.

Qué datos necesita para hacer la simulación

Antes de ingresar al simulador, es importante tener a la mano información básica como:

Ingreso mensual del afiliado o valor aproximado de la vivienda

Tipo de inmueble (nuevo o usado)

Destino del crédito (compra, construcción, mejora o liberación de gravamen)

Valor de la cuota inicial

Si cuenta o no con subsidio de vivienda

Con estos datos, el sistema genera una proyección ajustada a las condiciones del solicitante.

Paso a paso para usar el simulador del Fondo Nacional del Ahorro

Ingresar a la plataforma oficia l: Debe ingresar a la página web oficial del Fondo Nacional del Ahorro y dirigirse al menú principal. Allí encontrará la sección ‘Vivienda’, donde se concentran todas las opciones relacionadas con créditos hipotecarios.

l: Debe ingresar a la página web oficial del Fondo Nacional del Ahorro y dirigirse al menú principal. Allí encontrará la sección ‘Vivienda’, donde se concentran todas las opciones relacionadas con créditos hipotecarios. Elegir el simulador de crédito de vivienda: Dentro de la sección de vivienda, seleccione la opción ‘Simulador de crédito de vivienda’. También puede acceder directamente a través del enlace habilitado por la entidad.

Dentro de la sección de vivienda, seleccione la opción ‘Simulador de crédito de vivienda’. También puede acceder directamente a través del enlace habilitado por la entidad. Seleccionar el tipo de simulación: El sistema permite simular el crédito de dos formas:

El sistema permite simular el crédito de dos formas: Con base en su ingreso mensua

lA partir del valor total de la vivienda

Debe elegir la opción que mejor se ajuste a su situación financiera.

Completar el formulario: Posteriormente, el simulador solicitará que diligencie un formulario con datos personales y financieros. En este punto, deberá indicar el destino del crédito, como compra de vivienda nueva, vivienda usada, construcción, mejora, compra de cartera o liberación. Si cuenta con subsidio, recuerde activar esta opción.

Posteriormente, el simulador solicitará que diligencie un formulario con datos personales y financieros. En este punto, deberá indicar el destino del crédito, como compra de vivienda nueva, vivienda usada, construcción, mejora, compra de cartera o liberación. Si cuenta con subsidio, recuerde activar esta opción. Obtener los resultados: Finalmente, haga clic en ‘Simular’. El sistema le mostrará un resumen con el valor aproximado del crédito, la cuota mensual, el plazo y otras condiciones relevantes del financiamiento.

Por qué usar el simulador antes de solicitar el crédito

Utilizar el simulador del FNA permite tomar decisiones informadas, ajustar expectativas y evitar sobreendeudamiento. Además, facilita la planeación financiera y ayuda a definir si el crédito se ajusta al presupuesto familiar antes de iniciar el proceso formal con la entidad.