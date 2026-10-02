¿Es un buen momento para invertir en CDT? Análisis de la nueva TASA del Banco de la República. Getty Images

El Banco de la República, en su primera decisión durante el Gobierno de Abelardo De la Espriella, decidió subir las tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos, pasando del 12% al 12,25% en respuesta a factores como el incremento de la inflación, el precio del dólar, el fenómeno de El Niño y el terremoto en Colombia, entre otras circunstancias.

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Con una inflación anual que en agosto se ubicó en 6,2 %, por encima de la meta permanente del Banco de la República del 3 %, el Emisor optó por subir las tasas para así evitar que los precios se disparen, generando adversidades para la economía de los hogares colombianos.

Paralelamente, la decisión del banco central lleva también a que los bancos se vean en la obligación de ofrecer vehículos financieros con rentabilidades más atractivas, como es el caso de los Certificados de Depósito a Término (CDT), para seguir así captando ahorros mientras las tasas permanecen altas.

¿Es buen momento para invertir en un CDT en Colombia?

Según el análisis económico básico del momento actual de las tasas de interés de referencia en Colombia, sí podría ser rentable invertir en un CDT, frente a la última cifra de inflación anual conocida (6,2%).

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En términos simples, con una tasa de referencia del 12,25% y los bancos ofreciendo rentabilidades cercanas o superiores a esa cifra en los CDT, la rentabilidad a un mediano plazo o año largo superaría por cerca de 6% al aumento de precios, generando ganancias reales.

Esto teniendo en cuenta también el descuento del 4 % por retención de la fuente (Decreto 572 de 2025), que se aplica solo sobre los intereses generados.

¿Desde qué cantidad invertir en un CDT para tener alta rentabilidad?

Las diferentes tasas de rendimiento de los CDT son valores porcentuales cuya rentabilidad depende también de la cantidad de dinero invertido. Muchas entidades digitales o cooperativas ofrecen montos de entrada desde $100.000.

Haciendo el cálculo con una cifra de ejemplo de 13 %, estando por encima de la tasa de interés, a un año, las ganancias brutas (sin retención) serían las siguientes:

$1 millón: $130.000 aprox.

$130.000 aprox. $5 millones: $650.000.

$650.000. $10 millones: $1,3 millones.

$1,3 millones. $20 millones: $2,6 millones.

$2,6 millones. $50 millones: $6,5 millones.

En ese orden de ideas, para comenzar a ver rentabilidades significativas, se podría decir que los valores óptimos oscilan entre $5 y $10 millones de pesos en adelante.

¿Cuáles son los CDT que ofrecen mejores tasas octubre 2026?

De acuerdo con la información actual de cada entidad, para los CDT a 12 meses en octubre 2026, las rentabilidades son las siguientes:

Banco W: 13,20 E.A. Banco Pichincha: 13 % E.A. KOA: 12,8 % E.A. Iris: 12,65 % E.A. Credifamilia: 12,5 % E.A. Finandina: 12,5 % E.A.

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