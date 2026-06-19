Comprar vivienda sin cuota inicial en 2026: ¿Qué entidad ofrece esta opción? Entérese

Comprar vivienda es uno de los sueños principales de las familias nacionales, pues para múltiples colombianos es fundamental establecer un patrimonio familiar al momento de planear su proyecto de vida, y es que contar con un inmueble propio les garantiza una valorización a largo plazo.

Así como seguridad y tranquilidad para las personas del núcleo familiar, por lo que existe todo un proceso legal para la compra de vivienda, que puede ser de distintos tipos y especificaciones.

Le puede interesar: ¿Cómo saber si es testigo electoral para segunda vuelta 2026? Así se descarga la credencial

Por ello, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en cumplimiento de su propósito de beneficiar cada vez a más familias para contribuir a tener vivienda propia, es la entidad que se ha encargado de dar la opción de financiar el 100% de las viviendas a los colombianos.

Lo anterior, sin la necesidad de que las personas tengan una cuota inicial, ya que la institución cuenta con un programa que financia el 100% para comprar una vivienda de interés sin la necesidad de contar con dicha aportación, donde el único requisito para poder acceder a este beneficio es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro.

También le puede interesar: En julio de 2026, se implementará la reducción laboral de dos horas: ¿afectará el salario mensual?

¿Cómo funciona el programa del Fondo Nacional del Ahorro para poder comprar una casa sin la cuota inicial?

Financiación completa: El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% del valor de la vivienda, por lo que no será necesario un aporte inicial en efectivo.

El Fondo Nacional del Ahorro financiará el 100% del valor de la vivienda, por lo que no será necesario un aporte inicial en efectivo. Requisitos de afiliación: Debe estar afiliado al FNA a través de la cuenta de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario.

Debe estar afiliado al FNA a través de la cuenta de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario. Cumplimiento del crédito: Se debe cumplir con las normas de radicación, aprobación y desembolso de créditos vigentes, así como con un puntaje mínimo establecido.

Puede leer: Pasaporte Mundialista 2026: listado de tiendas con descuentos y beneficios en Bogotá

¿Cómo puede afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro?

Según lo señala el portal web oficial de la entidad, este trámite lo puede hacer desde la comodidad de su casa y totalmente en línea.

Este es el paso a paso:

Ingresa a la plataforma: Visite el portal oficial del Fondo Nacional del Ahorro y haga clic en el botón de “Afiliaciones Digitales” .

Visite el portal oficial del Fondo Nacional del Ahorro y haga clic en el botón de . Regístrate: Ingrese su tipo y número de documento, junto con su correo electrónico.

Ingrese su tipo y número de documento, junto con su correo electrónico. Valide su cuenta: Revise su correo electrónico para verificar la cuenta y cree una contraseña segura (mínimo de 8 caracteres).

Revise su correo electrónico para verificar la cuenta y cree una contraseña segura (mínimo de 8 caracteres). Ingrese al sistema: Inicie sesión con sus credenciales recién creadas.

Inicie sesión con sus credenciales recién creadas. Diligencie el formulario: Seleccione la opción de afiliación por ahorro voluntario y complete el formulario con su información.

Seleccione la opción de afiliación por y complete el formulario con su información. Verificación de identidad: El sistema le pedirá hacer una validación biométrica. Tenga su documento de identidad físico a la mano para tomarle fotos por ambos lados y haga una validación facial (selfie) en línea.

El sistema le pedirá hacer una validación biométrica. Tenga su documento de identidad físico a la mano para tomarle fotos por ambos lados y haga una validación facial (selfie) en línea. Firma digital: Recibirá un PIN de seguridad en su correo electrónico. Ingréselo para firmar digitalmente su solicitud.

También puede leer: Histórico del dólar en Colombia: ¿cuál ha sido el punto más bajo y más alto de la moneda? Análisis

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: