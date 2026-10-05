Procuraduría advierte riesgos financieros en contrato de Air-e por hasta $1 billón con empresa china

La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento preventivo al contrato suscrito por Air-e S.A.S. E.S.P. con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), cuyo valor asciende a $1 billón.

El seguimiento se desarrolla en el marco de la Mesa Integral de la estrategia “Paz Energética”. Tras formular requerimientos a Air-e y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio Público analizó el contrato, sus anexos y la documentación recaudada.

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De acuerdo con la Procuraduría, durante la revisión fueron identificados aspectos que requieren especial seguimiento por sus posibles efectos financieros y operativos sobre la empresa y la prestación del servicio.

Revisan actuaciones de los agentes especiales

El Ministerio Público también avanza en la revisión de las actuaciones de los agentes especiales Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago, quien suscribió el contrato con CMC el pasado 19 de agosto de 2026.

El análisis busca reconstruir la trazabilidad completa de la negociación, establecer la participación y las decisiones adoptadas durante cada administración y determinar las eventuales responsabilidades y los riesgos derivados del proceso de estructuración y suscripción del negocio.

“La ‘Paz Energética’ exige anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas para la prestación del servicio”, señaló la Procuraduría.

El Ministerio Público indicó que mantendrá su vigilancia preventiva y de control de gestión sobre Air-e, el contrato y las decisiones que se adopten frente a la empresa intervenida.