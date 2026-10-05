¿Quién reemplazará a Bruce Mac Master? Así está el sonajero para la Presidencia de la ANDI
Según información de 6AM W, las opciones que se tienen para reemplazar a Bruce Mac Master son mujeres.
¿Quién reemplazará a Bruce Mac Master? Así está el sonajero para la Presidencia de la ANDI
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El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló cuáles son los nombres que suenan para reemplazar a Burce Mac Master en la Presidencia de la ANDI, luego de que presentara su renuncia.
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Según Sánches Cristo, dos de estos nombres son improbables y uno tiene opciones para quedarse con el cargo. Se trata de tres mujeres con amplia experiencia en los gremios:
- María Paula Correa, quien conoce al presidente De la Espriella y a la primera dama.
- María Claudia Lacouture, presidenta de LA Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
- Flavia Santoro, expresidenta de ProColombia durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).
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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...