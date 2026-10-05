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¿Quién reemplazará a Bruce Mac Master? Así está el sonajero para la Presidencia de la ANDI

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, reveló cuáles son los nombres que suenan para reemplazar a Burce Mac Master en la Presidencia de la ANDI, luego de que presentara su renuncia.

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Según Sánches Cristo, dos de estos nombres son improbables y uno tiene opciones para quedarse con el cargo. Se trata de tres mujeres con amplia experiencia en los gremios:

María Paula Correa , quien conoce al presidente De la Espriella y a la primera dama.

, quien conoce al presidente De la Espriella y a la primera dama. María Claudia Lacouture , presidenta de LA Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)

, presidenta de LA Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) Flavia Santoro, expresidenta de ProColombia durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022).

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