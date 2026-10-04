Productores del sur del Atlántico advierten aumento de precios de alimentos por altas temperaturas

Productos de la canasta familiar en el sur del Atlántico se están encareciendo debido a las altas temperaturas, así lo advirtió Blas Calvo, productor del sur del Atlántico.

Calvo indicó que la falta de lluvia y el prolongado tiempo seco está afectando la siembra, por lo que campesinos y productores de otros departamentos están vendiendo sus productos en esta zona del departamento.

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“Los que están aprovechando la oportunidad son la gente de Córdoba, Sucre y Bolívar que están trayendo sus productos; nosotros en la ribera del río Magdalena no hemos podido cultivar por la falta de agua”, indicó.

Por otro lado, manifestó que temen que haya racionamiento de agua debido al avance del Fenómeno de El Niño en el Atlántico.