Diciembre será nueva fecha prevista para habilitar paso de Le Champ en la Gran Vía de Barranquilla

El paso de Le Champ, ubicado sobre la Gran Vía, continuará en obras durante noviembre y quedaría completamente habilitado en diciembre, según el cronograma informado por la Gobernación del Atlántico.

El gobernador Eduardo Verano recorrió este domingo el sector y señaló que la intervención continuará durante las próximas semanas. Según explicó, el objetivo es que el tramo pueda estar habilitado antes de Navidad, aunque algunas obras complementarias se extenderían por cerca de dos meses más.

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“Los ingenieros me informan que en noviembre avanzarán con fuerza en este punto en el que estamos, en el paso de Le Champ, que terminaremos en diciembre. Espero que en Navidad este lugar esté habilitado”, afirmó Verano.

El mandatario también reconoció las molestias ocasionadas a los usuarios de la Gran Vía por la duración de los trabajos y ofreció disculpas por las demoras registradas durante la ejecución de la obra.

“Sabemos las molestias que estas obras han generado y les pedimos disculpas a todos los ciudadanos que han tenido que soportar las demoras”, manifestó.

La intervención contempla trabajos viales e hidráulicos, además de adecuaciones de la infraestructura existente. Uno de los principales componentes está relacionado con el manejo de aguas y el drenaje del sector, que ha presentado dificultades, especialmente durante las temporadas de lluvias.

De acuerdo con la explicación entregada durante el recorrido, los trabajos no se limitan a la construcción o adecuación del paso vial, sino que incluyen intervenciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad en este punto de la Gran Vía.

La entrega está prevista para diciembre

El paso de Le Champ se ha convertido en uno de los puntos que más dificultades ha generado para la movilidad en este corredor debido a las obras que se adelantan en la zona.

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La Gobernación sostiene que el componente principal de la intervención estará terminado en diciembre. Sin embargo, algunas obras complementarias permanecerían en ejecución durante aproximadamente dos meses después de la habilitación del paso.

Esto significa que, aunque se prevé la apertura del sector en diciembre, la intervención completa del área no terminaría necesariamente con la puesta en funcionamiento del paso.

La Gran Vía conecta a Barranquilla con Puerto Colombia y atraviesa una zona donde se concentran universidades, instituciones educativas, empresas y proyectos vinculados con actividades tecnológicas y empresariales.

La expectativa de las autoridades es que, una vez finalicen las obras, el corredor cuente con mejores condiciones de movilidad y conectividad. Por ahora, la fecha anunciada para la habilitación del paso de Le Champ es diciembre, de acuerdo con la programación presentada por la Gobernación del Atlántico.