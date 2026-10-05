Animalistas piden a la Fiscalía investigar presunto maltrato a toro en corralejas de Sabanalarga

Un video difundido en redes sociales, en el que se observa a un toro con luces encendidas en sus cuernos durante las corralejas de Sabanalarga, generó cuestionamientos por parte de organizaciones y defensores de los animales. El hecho ocurrió durante las fiestas patronales del municipio y motivó un llamado a las autoridades para establecer qué ocurrió y si hubo alguna conducta que deba ser investigada.

El animalista Juan Camilo Fuentes cuestionó lo ocurrido y pidió la intervención de las autoridades. “Yo no logro entender cómo el sufrimiento de un animal puede causar diversión o alegría en un ser humano”, expresó.

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Fuentes también cuestionó a las autoridades locales por permitir este tipo de situaciones y pidió que la Fiscalía “tome cartas sobre el asunto”. “¿Cómo pueden alegrarse con el sufrimiento de un animal? No entiendo eso”, manifestó.

¿Qué respondieron los organizadores?

William Ramírez, organizador y empresario de las corralejas de Sabanalarga, se refirió al video y aseguró que las personas que aparecen junto al animal eran ajenas a la organización. Según explicó, tras conocer el caso activaron un plan de contingencia con apoyo de Carabineros y reforzaron la seguridad en el lugar donde permanecen los animales. “El toro no sufrió ninguna alteración física ni de su salud”, afirmó.

Ramírez también sostuvo que lo observado en el video no correspondía a fuegos artificiales, sino a “luces artificiales” colocadas en los cuernos del animal. “Igual son hechos que no se deben repetir en nuestra cultura, en nuestras corralejas”, señaló. El organizador indicó además que las corralejas culminan este lunes y que el balance del evento ha sido positivo en materia de seguridad y reactivación económica para el municipio.

El caso vuelve a generar discusión sobre el manejo de los animales durante las corralejas y las condiciones en las que se desarrollan estos eventos. Mientras los animalistas piden que se investigue lo ocurrido, los organizadores aseguran que el hecho fue realizado por personas ajenas al evento y que el toro no presentó afectaciones físicas ni de salud.