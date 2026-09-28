Procuraduría y Superservicios revisan contrato de Air-e con empresa china CMC

La Procuraduría General de la Nación participó en una mesa técnico-jurídica convocada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para revisar las condiciones del contrato hasta por $1 billón suscrito con la empresa China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), en el marco del seguimiento preventivo que adelanta sobre la operación.

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Durante la jornada fueron examinadas las obligaciones, condiciones y principales aspectos técnicos y jurídicos del contrato, con el propósito de verificar el alcance de la operación y los compromisos que asumiría la empresa de energía. La actuación hace parte de las funciones preventivas y de acompañamiento institucional del Ministerio Público.

El contrato, suscrito por el entonces interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, pocos días antes de su salida, contempla la posibilidad de gestionar recursos de hasta un billón de pesos para financiar proyectos de modernización, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

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La operación tendría una vigencia de 60 meses, una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual y un periodo de gracia de un año a partir de la entrada en operación de las obras.

La revisión de la Procuraduría se produce después de que el organismo solicitara información a Air-e y a la Superintendencia sobre la estructuración jurídica y financiera del negocio, las autorizaciones requeridas, las garantías y fuentes de pago, así como los posibles efectos sobre el endeudamiento, el flujo de caja y la sostenibilidad financiera de la empresa intervenida.

También están bajo análisis los proyectos que eventualmente serían financiados, sus costos y criterios de priorización, además del impacto que las inversiones puedan tener sobre la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía y sobre las tarifas de los usuarios.